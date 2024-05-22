22 мая 2024

ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ опубликовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о терроре, который, согласно положениям документа, проводил американские, французские и английские войны в оккупированном Берлине в 1945 году. В документе приводятся конкретные случаи издевательств и расстрела немцев.

«Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются. Так, например, 21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль и Карл Кричек, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь», — говорится в записке начальника оперсектора Берлина генерал-майора Алексея Сиднева в докладной записке заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову от 9 ноября 1945 года.

К документе также говорится, что установлены массовые случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами. Также приведены несколько случаев нападения на немецких полицейских при исполнении и немотивированная стрельба и ранение гражданских.

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ФСБ опубликовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о терроре, который, согласно положениям документа, проводил американские, французские и английские войны в оккупированном Берлине в 1945 году. В документе приводятся конкретные случаи издевательств и расстрела немцев. «Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются. Так, например, 21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль и Карл Кричек, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь», — говорится в записке начальника оперсектора Берлина генерал-майора Алексея Сиднева в докладной записке заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову от 9 ноября 1945 года. К документе также говорится, что установлены массовые случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами. Также приведены несколько случаев нападения на немецких полицейских при исполнении и немотивированная стрельба и ранение гражданских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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