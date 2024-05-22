ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году

23 мая 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

ФСБ опубликовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о терроре, который, согласно положениям документа, проводил американские, французские и английские войны в оккупированном Берлине в 1945 году. В документе приводятся конкретные случаи издевательств и расстрела немцев. «Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются. Так, например, 21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль и Карл Кричек, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь», — говорится в записке начальника оперсектора Берлина генерал-майора Алексея Сиднева в докладной записке заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову от 9 ноября 1945 года. К документе также говорится, что установлены массовые случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами. Также приведены несколько случаев нападения на немецких полицейских при исполнении и немотивированная стрельба и ранение гражданских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ опубликовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о терроре, который, согласно положениям документа, проводил американские, французские и английские войны в оккупированном Берлине в 1945 году. В документе приводятся конкретные случаи издевательств и расстрела немцев. «Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются. Так, например, 21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль и Карл Кричек, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь», — говорится в записке начальника оперсектора Берлина генерал-майора Алексея Сиднева в докладной записке заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову от 9 ноября 1945 года. К документе также говорится, что установлены массовые случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами. Также приведены несколько случаев нападения на немецких полицейских при исполнении и немотивированная стрельба и ранение гражданских.