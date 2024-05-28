Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности

Владимир Зеленский похвастался соглашением с Бельгией о гарантиях безопасности
Киев и Брюссель подписали договор о безопасности. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам визита в Бельгию.
«Сегодня в Брюсселе премьер-министр Александр Де Кроо и я подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией», — заявил Зеленский. Свое сообщение он опубликовал в соцсети X.
Украинский лидер уточнил, что, согласно документу, Бельгия предоставит Киеву 977 миллионов евро в качестве военной поддержки. Также там указано, что Брюссель предоставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.