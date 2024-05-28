Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский похвастался соглашением с Бельгией о гарантиях безопасности Фото:

Киев и Брюссель подписали договор о безопасности. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам визита в Бельгию.

«Сегодня в Брюсселе премьер-министр Александр Де Кроо и я подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией», — заявил Зеленский. Свое сообщение он опубликовал в соцсети X.

Украинский лидер уточнил, что, согласно документу, Бельгия предоставит Киеву 977 миллионов евро в качестве военной поддержки. Также там указано, что Брюссель предоставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года.

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Киев и Брюссель подписали договор о безопасности. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам визита в Бельгию. «Сегодня в Брюсселе премьер-министр Александр Де Кроо и я подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией», — заявил Зеленский. Свое сообщение он опубликовал в соцсети X. Украинский лидер уточнил, что, согласно документу, Бельгия предоставит Киеву 977 миллионов евро в качестве военной поддержки. Также там указано, что Брюссель предоставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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