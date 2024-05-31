Россиян хотят начать пораньше отпускать с работы из-за жары

В Госдуму будет внесен законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня в жаркие дни. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР.
«Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары будет внесен в Госдуму», — рассказал автор проекта Борис Чернышов РИА Новости. Он добавил, что в настоящий момент предложения Роспотребнадзора рекомендательные и большинство работодателей их не придерживаются, благодаря законопроекту их сделают обязательными.
Согласно предложениям, работодатель будет обязан укорачивать рабочий день на один час при температуре воздуха 28,5 градуса, на два часа при 29 градусах и на четыре часа, если температура достигнет 30,5 градусов и выше. Инициатива направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников в условиях повышенных температур.
Ранее депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцких направили на заключение правительства РФ законопроект. Они предложили дополнить Трудовой кодекс РФ положением, согласно которому опоздание на работу из-за непогоды не будет служить основанием для применения дисциплинарных взысканий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.