В честь Чилингарова хотят назвать озеро в Мурманской области

Участники экспедиции Российской академии наук «Чистая Арктика — Восток-77» предложили назвать одно из неименованных озер на Кольском полуострове в честь недавно ушедшего из жизни известного полярника Артура Чилингарова. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника экспедиции Дмитрий Белов.
«Мы сегодня предложили руководству Мурманской области дать одному из них название Артур. Мы надеемся, что наше предложение одобрят, тогда мы подадим заявку в Росреестр на присвоение названия», — сказал Белов агентству ТАСС.
Отпевание Артура Чилингарова, который скончался на 84-м году жизни, состоится в храме Христа Спасителя, после чего пройдут похороны на Новодевичьем кладбище. Это предложение экспедиции стало данью уважения к его памяти и признанию его вклада в освоение Арктики. Подробнее о биографии Чилингарова в материале URA.RU.
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