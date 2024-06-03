В Москве к пяти годам приговорили немецкого инвестора Ральфа Новака

03 июня 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Ральф Новак приговорен в России к пяти годам колонии за продажу акций Belkacar по сильно заниженной стоимости Фото: Илья Московец © URA.RU К пяти годам колонии был приговорен немецкий инвестор Ральф Новак за дело о хищении акций каршеринга Belkacar. Об этом сообщили в пресс-службе Тушинского суда Москвы. «Суд назначил Новаку наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Передает ТАСС. К четырем годам был приговорен сообщник Новака Ильнур Азмуханов. Ему назначен штраф в 500 тысяч рублей. Дело против Новака было заведено по заявлению соучредителя BRAG (швейцарская компания) Бенедикта Соботки. Он сообщил, что больше половины акций Belkacar инвестор продал по заниженной стоимости, не предупредив. Под заочный арест попал и сын основателя «Вымпелкома» Борис Зимин (признан в России иноагентом). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К пяти годам колонии был приговорен немецкий инвестор Ральф Новак за дело о хищении акций каршеринга Belkacar. Об этом сообщили в пресс-службе Тушинского суда Москвы. «Суд назначил Новаку наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Передает ТАСС. К четырем годам был приговорен сообщник Новака Ильнур Азмуханов. Ему назначен штраф в 500 тысяч рублей. Дело против Новака было заведено по заявлению соучредителя BRAG (швейцарская компания) Бенедикта Соботки. Он сообщил, что больше половины акций Belkacar инвестор продал по заниженной стоимости, не предупредив. Под заочный арест попал и сын основателя «Вымпелкома» Борис Зимин (признан в России иноагентом).