Сати Казанова высказалась о полумиллионе за отмену концерта в «Крокусе» после теракта

Сати Казанова высказалась о деньгах за отмену концерта в «Крокусе» после теракта

05 июня 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Певица Сати Казанова заявила, что площадка мероприятия отказалась вернуть деньги за аренду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Сати Казанова опровергла слухи о том, что требовала полмиллиона рублей за отмену концерта в день траура после событий в «Крокус Сити Холл». Она объяснила, что команда площадки мероприятия, по условиям договора, обязана была вернуть лишь сумму, уплаченную за аренду, однако организаторы отказались это делать. Об этом артистка рассказала на своей странице в соцсетях. «Дорогие друзья, мне очень больно, но я не могу молчать и должна защитить свои честь и достоинство. Заголовки пестрят, что я потребовала полмиллиона рублей за „отмену моего концерта в день траура“ по жертвам ужасающих событий в Крокусе. Это чудовищная ложь», — прокомментировала Казанова. Она пояснила, что 22 марта, в ночь трагедии, отменила фестиваль (запланированный на 24 марта). По условиям договора площадка мероприятия (OОО «СИКС», клуб «Bounce») обязана была вернуть деньги за аренду, но команда отказалась это делать, из-за чего певица вместе с юристами были вынуждены обратиться в суд. Также Казанова заявила, что подаст еще один иск в суд за распространение клеветы, порочащей честь и репутацию. Артистка закончила свое обращение к поклонникам фразой: «Продолжаю верить в лучшее. Всех обнимаю и благодарю за поддержку!». Ранее telegram-канал Shot распространял информацию о том, что Казанова якобы требует полмиллиона за отмену концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл». Команда площадки объяснила отказ возвращать деньги тем, что условия договора этого не предусматривали. Тогда певица вместе с юристами обратилась в суд с иском на организаторов ООО «Сикс». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Сати Казанова опровергла слухи о том, что требовала полмиллиона рублей за отмену концерта в день траура после событий в «Крокус Сити Холл». Она объяснила, что команда площадки мероприятия, по условиям договора, обязана была вернуть лишь сумму, уплаченную за аренду, однако организаторы отказались это делать. Об этом артистка рассказала на своей странице в соцсетях. «Дорогие друзья, мне очень больно, но я не могу молчать и должна защитить свои честь и достоинство. Заголовки пестрят, что я потребовала полмиллиона рублей за „отмену моего концерта в день траура“ по жертвам ужасающих событий в Крокусе. Это чудовищная ложь», — прокомментировала Казанова. Она пояснила, что 22 марта, в ночь трагедии, отменила фестиваль (запланированный на 24 марта). По условиям договора площадка мероприятия (OОО «СИКС», клуб «Bounce») обязана была вернуть деньги за аренду, но команда отказалась это делать, из-за чего певица вместе с юристами были вынуждены обратиться в суд. Также Казанова заявила, что подаст еще один иск в суд за распространение клеветы, порочащей честь и репутацию. Артистка закончила свое обращение к поклонникам фразой: «Продолжаю верить в лучшее. Всех обнимаю и благодарю за поддержку!». Ранее telegram-канал Shot распространял информацию о том, что Казанова якобы требует полмиллиона за отмену концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл». Команда площадки объяснила отказ возвращать деньги тем, что условия договора этого не предусматривали. Тогда певица вместе с юристами обратилась в суд с иском на организаторов ООО «Сикс».