08 июня 2024

Тюменские дети пожалели уставшего деда и поэтому заблудились в лесу

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Поиски детей. Липчинское , поиски пропавших людей, поиски детей
Ребята блуждали по лесу почти пять суток Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Брат и сестра из Тюмени, которых нашли на пятые сутки в свердловском лесу, пожалели своего уставшего дедушку и убежали вперед, чтобы успеть купить на ужин продуктов. Об этом URA RU рассказал источник, общавшийся с их мамой Альфией.

«Дед отпустил детей сам. Они сказали: „Дедушка, ты устал“. Когда они шли с рыбалки обратно, местность показалась знакомой, похожа на их дачный участок. Дети сказали дедушке: „Ты иди потихоньку, уже почти пришли, а мы пойдем в магазин, купим покушать. Ты не спеши, отдохни, потом догонишь“. И убежали», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что дед не оставлял внуков в беде, и сильно корил себя сам, что отпустил ребят. «Он думал: „я устал, пусть бегут вперед, может, мать уже подъехала или соседи“. Но получилось, что он сам повторно заблудился», — объяснил источник.

Дети пропали в лесу 4 июня. Их искали 600 человек. Мальчик и девочка нашлись на пятые сутки — истощенные, но живые. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Брат и сестра из Тюмени, которых нашли на пятые сутки в свердловском лесу, пожалели своего уставшего дедушку и убежали вперед, чтобы успеть купить на ужин продуктов. Об этом URA RU рассказал источник, общавшийся с их мамой Альфией. «Дед отпустил детей сам. Они сказали: „Дедушка, ты устал“. Когда они шли с рыбалки обратно, местность показалась знакомой, похожа на их дачный участок. Дети сказали дедушке: „Ты иди потихоньку, уже почти пришли, а мы пойдем в магазин, купим покушать. Ты не спеши, отдохни, потом догонишь“. И убежали», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что дед не оставлял внуков в беде, и сильно корил себя сам, что отпустил ребят. «Он думал: „я устал, пусть бегут вперед, может, мать уже подъехала или соседи“. Но получилось, что он сам повторно заблудился», — объяснил источник. Дети пропали в лесу 4 июня. Их искали 600 человек. Мальчик и девочка нашлись на пятые сутки — истощенные, но живые. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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