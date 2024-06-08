Тюменские дети пожалели уставшего деда и поэтому заблудились в лесу

08 июня 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Ребята блуждали по лесу почти пять суток Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Брат и сестра из Тюмени, которых нашли на пятые сутки в свердловском лесу, пожалели своего уставшего дедушку и убежали вперед, чтобы успеть купить на ужин продуктов. Об этом URA RU рассказал источник, общавшийся с их мамой Альфией. «Дед отпустил детей сам. Они сказали: „Дедушка, ты устал“. Когда они шли с рыбалки обратно, местность показалась знакомой, похожа на их дачный участок. Дети сказали дедушке: „Ты иди потихоньку, уже почти пришли, а мы пойдем в магазин, купим покушать. Ты не спеши, отдохни, потом догонишь“. И убежали», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что дед не оставлял внуков в беде, и сильно корил себя сам, что отпустил ребят. «Он думал: „я устал, пусть бегут вперед, может, мать уже подъехала или соседи“. Но получилось, что он сам повторно заблудился», — объяснил источник. Дети пропали в лесу 4 июня. Их искали 600 человек. Мальчик и девочка нашлись на пятые сутки — истощенные, но живые. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Брат и сестра из Тюмени, которых нашли на пятые сутки в свердловском лесу, пожалели своего уставшего дедушку и убежали вперед, чтобы успеть купить на ужин продуктов. Об этом URA RU рассказал источник, общавшийся с их мамой Альфией. «Дед отпустил детей сам. Они сказали: „Дедушка, ты устал“. Когда они шли с рыбалки обратно, местность показалась знакомой, похожа на их дачный участок. Дети сказали дедушке: „Ты иди потихоньку, уже почти пришли, а мы пойдем в магазин, купим покушать. Ты не спеши, отдохни, потом догонишь“. И убежали», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что дед не оставлял внуков в беде, и сильно корил себя сам, что отпустил ребят. «Он думал: „я устал, пусть бегут вперед, может, мать уже подъехала или соседи“. Но получилось, что он сам повторно заблудился», — объяснил источник. Дети пропали в лесу 4 июня. Их искали 600 человек. Мальчик и девочка нашлись на пятые сутки — истощенные, но живые. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.