Медведкин рассказал свою версию нападения на главу АНО «Цифровые технологии»

Shot: Медведкин заявил, что начал драку из-за своей спутницы

09 июня 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Напавший на Арсения Щельцина заявил, что тот первый спровоцировал конфликт Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Напавший на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина Роман Медведкин заявил, что начал драку, заступаясь за свою девушку Марину. Со слов нападавшего, Щельцин якобы изначально первым начал оскорблять женщину. После этого, по словам Медведкина, он попытался разрешить конфликт словесно, однако Щельцин вместе с другом начали его избивать. Только после этого Медведкин схватился за нож. Об этом сообщает Shot. «Напавший на главу АНО „Цифровые технологии“ утверждает, что драка началась из-за того, что Арсений Щельцин с другом оскорбили его девушку. Медведкин также утверждает, что изначально Щельцин с другом напали на него вдвоем», — передают авторы канала. Нападение на Щельцина произошло в ночь на 9 июня. Сам глава АНО в настоящий момент находится в больнице, а его друг Иван, также участвующий в драке, скончался в машине скорой помощи. Медведкин нанес три ножевых ранения Щельцину, Иван же получил девять ударов. По словам родных Арсения Щельцина, именно Медведкин с Мариной начали провоцировать конфликт. В настоящий момент проходит проверка со стороны прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напавший на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина Роман Медведкин заявил, что начал драку, заступаясь за свою девушку Марину. Со слов нападавшего, Щельцин якобы изначально первым начал оскорблять женщину. После этого, по словам Медведкина, он попытался разрешить конфликт словесно, однако Щельцин вместе с другом начали его избивать. Только после этого Медведкин схватился за нож. Об этом сообщает Shot. «Напавший на главу АНО „Цифровые технологии“ утверждает, что драка началась из-за того, что Арсений Щельцин с другом оскорбили его девушку. Медведкин также утверждает, что изначально Щельцин с другом напали на него вдвоем», — передают авторы канала. Нападение на Щельцина произошло в ночь на 9 июня. Сам глава АНО в настоящий момент находится в больнице, а его друг Иван, также участвующий в драке, скончался в машине скорой помощи. Медведкин нанес три ножевых ранения Щельцину, Иван же получил девять ударов. По словам родных Арсения Щельцина, именно Медведкин с Мариной начали провоцировать конфликт. В настоящий момент проходит проверка со стороны прокуратуры.