Baza: бывший боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Нападавший заявляет, что не помнит, как взял кухонный нож и ранил ребенка Фото:

В Краснодарском крае экс-боец ЧВК «Вагнер» напал на ребенка с ножом, школьник доставлен в реанимацию. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Нападение произошло в ночь на 14 июня. 12-летний мальчик с мамой приехали к тете в гости. Ночью тетя ребенка услышала странные звуки из комнаты. Она увидела страшную картину: на лицо неизвестного мужчины была натянута майка, а он уже успел ударить мальчика ножом», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина вошел в дом ночью. Он успел разуться и взять с кухни нож. Нападавший был задержан через несколько часов. По данным telegram-канала, им оказался Юрий, который три месяца отслужил в ЧВК «Вагнер» в 2023 году. Мужчина утверждает, что не помнит, как он проник в дом и ранил ребенка.

У мальчика повреждена трахея. Его доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство и незаконное проникновение в жилище. Выясняются мотивы нападения.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СК по Краснодарскому краю. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснодарском крае экс-боец ЧВК «Вагнер» напал на ребенка с ножом, школьник доставлен в реанимацию. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Нападение произошло в ночь на 14 июня. 12-летний мальчик с мамой приехали к тете в гости. Ночью тетя ребенка услышала странные звуки из комнаты. Она увидела страшную картину: на лицо неизвестного мужчины была натянута майка, а он уже успел ударить мальчика ножом», — говорится в публикации. Отмечается, что мужчина вошел в дом ночью. Он успел разуться и взять с кухни нож. Нападавший был задержан через несколько часов. По данным telegram-канала, им оказался Юрий, который три месяца отслужил в ЧВК «Вагнер» в 2023 году. Мужчина утверждает, что не помнит, как он проник в дом и ранил ребенка. У мальчика повреждена трахея. Его доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство и незаконное проникновение в жилище. Выясняются мотивы нападения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СК по Краснодарскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...