Baza: бывший боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на ребенка

15 июня 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Нападавший заявляет, что не помнит, как взял кухонный нож и ранил ребенка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Краснодарском крае экс-боец ЧВК «Вагнер» напал на ребенка с ножом, школьник доставлен в реанимацию. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Нападение произошло в ночь на 14 июня. 12-летний мальчик с мамой приехали к тете в гости. Ночью тетя ребенка услышала странные звуки из комнаты. Она увидела страшную картину: на лицо неизвестного мужчины была натянута майка, а он уже успел ударить мальчика ножом», — говорится в публикации. Отмечается, что мужчина вошел в дом ночью. Он успел разуться и взять с кухни нож. Нападавший был задержан через несколько часов. По данным telegram-канала, им оказался Юрий, который три месяца отслужил в ЧВК «Вагнер» в 2023 году. Мужчина утверждает, что не помнит, как он проник в дом и ранил ребенка. У мальчика повреждена трахея. Его доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство и незаконное проникновение в жилище. Выясняются мотивы нападения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СК по Краснодарскому краю. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодарском крае экс-боец ЧВК «Вагнер» напал на ребенка с ножом, школьник доставлен в реанимацию. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Нападение произошло в ночь на 14 июня. 12-летний мальчик с мамой приехали к тете в гости. Ночью тетя ребенка услышала странные звуки из комнаты. Она увидела страшную картину: на лицо неизвестного мужчины была натянута майка, а он уже успел ударить мальчика ножом», — говорится в публикации. Отмечается, что мужчина вошел в дом ночью. Он успел разуться и взять с кухни нож. Нападавший был задержан через несколько часов. По данным telegram-канала, им оказался Юрий, который три месяца отслужил в ЧВК «Вагнер» в 2023 году. Мужчина утверждает, что не помнит, как он проник в дом и ранил ребенка. У мальчика повреждена трахея. Его доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство и незаконное проникновение в жилище. Выясняются мотивы нападения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СК по Краснодарскому краю. Ответ ожидается.