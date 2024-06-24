Путин распорядился подписать договор о выдаче преступников между РФ и Таиландом

24 июня 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин распорядился подписать указ о выдаче преступников между РФ и Таиландом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин распорядился принять предложение правительства страны о том, чтобы подписать Договор между РФ и Таиландом о выдаче преступников. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Принять предложение правительства РФ о подписании Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче [преступников]», — отмечается на сайте . Премьер-министру поручено от лица правительства подписать соответствующий договор по достижению договоренностей с Таиландом. Проект договора о выдаче преступников утвержден правительством Таиланда еще 2023 году. Документ призван способствовать сотрудничеству между странами в борьбе с преступностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин распорядился принять предложение правительства страны о том, чтобы подписать Договор между РФ и Таиландом о выдаче преступников. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Принять предложение правительства РФ о подписании Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче [преступников]», — отмечается на сайте. Премьер-министру поручено от лица правительства подписать соответствующий договор по достижению договоренностей с Таиландом. Проект договора о выдаче преступников утвержден правительством Таиланда еще 2023 году. Документ призван способствовать сотрудничеству между странами в борьбе с преступностью.