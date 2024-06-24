Путин распорядился подписать договор о выдаче преступников между РФ и Таиландом

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин распорядился подписать указ о выдаче преступников между РФ и Таиландом Фото:

Российский президент Владимир Путин распорядился принять предложение правительства страны о том, чтобы подписать Договор между РФ и Таиландом о выдаче преступников. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства РФ о подписании Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче [преступников]», — отмечается на сайте. Премьер-министру поручено от лица правительства подписать соответствующий договор по достижению договоренностей с Таиландом.

Проект договора о выдаче преступников утвержден правительством Таиланда еще 2023 году. Документ призван способствовать сотрудничеству между странами в борьбе с преступностью.

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Российский президент Владимир Путин распорядился принять предложение правительства страны о том, чтобы подписать Договор между РФ и Таиландом о выдаче преступников. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Принять предложение правительства РФ о подписании Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче [преступников]», — отмечается на сайте. Премьер-министру поручено от лица правительства подписать соответствующий договор по достижению договоренностей с Таиландом. Проект договора о выдаче преступников утвержден правительством Таиланда еще 2023 году. Документ призван способствовать сотрудничеству между странами в борьбе с преступностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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