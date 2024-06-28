Главред «Коммерсанта» покинул свою должность

Владимир Желонкин покинул должность главреда газеты «Коммерсант»
Главный редактор издания «Коммерсант» Владимир Желонкин покидает свой пост. Однако он останется гендиректором всего издательского дома. Новым редактором же станет Михаил Лукин.
«Совет директоров ИД „Коммерсантъ“ сообщает о назначении Михаила Лукина главным редактором газеты», — передает издание. Сообщение опубликовано в telegram-канале газеты. Лукин также займет место шеф-редактора издательского дома.
Владимир Желонкин был главредом газеты с 2018 года. Михаил Лукин проработал в издательском доме более 17 лет.
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