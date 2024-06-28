Главред «Коммерсанта» покинул свою должность

28 июня 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Владимир Желонкин покинул должность главреда газеты «Коммерсант» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Главный редактор издания «Коммерсант» Владимир Желонкин покидает свой пост. Однако он останется гендиректором всего издательского дома. Новым редактором же станет Михаил Лукин. «Совет директоров ИД „Коммерсантъ“ сообщает о назначении Михаила Лукина главным редактором газеты», — передает издание. Сообщение опубликовано в telegram-канале газеты. Лукин также займет место шеф-редактора издательского дома. Владимир Желонкин был главредом газеты с 2018 года. Михаил Лукин проработал в издательском доме более 17 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор издания «Коммерсант» Владимир Желонкин покидает свой пост. Однако он останется гендиректором всего издательского дома. Новым редактором же станет Михаил Лукин. «Совет директоров ИД „Коммерсантъ“ сообщает о назначении Михаила Лукина главным редактором газеты», — передает издание. Сообщение опубликовано в telegram-канале газеты. Лукин также займет место шеф-редактора издательского дома. Владимир Желонкин был главредом газеты с 2018 года. Михаил Лукин проработал в издательском доме более 17 лет.