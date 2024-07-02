Повар назвал растение, мощно заряжающее на целый день

Повар Рудольский: сельдерей укрепляет нервную систему и улучшает работу мозга
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Употребление сельдерея может быть вредным для аллергиков, беременных и людей с почечными заболеваниями
Употребление сельдерея может быть вредным для аллергиков, беременных и людей с почечными заболеваниями Фото:

Сельдерей оказывает положительное воздействие на нервную систему и мозговую деятельность. Об этом рассказал шеф-повар Егор Рудольский.

«Стебли полезны для мозга и снимают апатию, а клубни обладают тонизирующими свойствами, повышают работоспособность, насыщают минералами и снимают отечность. Сельдерей содержит большое количество витаминов А, С и К, богат калием, магнием, антиоксидантами», — передает слова шеф-повара портал News.ru.

Однако употребление сельдерея может быть вредным для аллергиков, беременных и людей с почечными заболеваниями, сказано в тексте. В кулинарии же его используют в различных блюдах, но стебли следует добавлять осторожно из-за их выразительного вкуса.

Врач-диетолог Елена Ливанцова ранее заявила, что правильный выбор продуктов поможет людям справиться с депрессией. Также дефицит определенных витаминов может вызывать психические расстройства. По ее словам, рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно.

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Сельдерей оказывает положительное воздействие на нервную систему и мозговую деятельность. Об этом рассказал шеф-повар Егор Рудольский. «Стебли полезны для мозга и снимают апатию, а клубни обладают тонизирующими свойствами, повышают работоспособность, насыщают минералами и снимают отечность. Сельдерей содержит большое количество витаминов А, С и К, богат калием, магнием, антиоксидантами», — передает слова шеф-повара портал News.ru. Однако употребление сельдерея может быть вредным для аллергиков, беременных и людей с почечными заболеваниями, сказано в тексте. В кулинарии же его используют в различных блюдах, но стебли следует добавлять осторожно из-за их выразительного вкуса. Врач-диетолог Елена Ливанцова ранее заявила, что правильный выбор продуктов поможет людям справиться с депрессией. Также дефицит определенных витаминов может вызывать психические расстройства. По ее словам, рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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