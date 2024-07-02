Повар назвал растение, мощно заряжающее на целый день

Сельдерей оказывает положительное воздействие на нервную систему и мозговую деятельность. Об этом рассказал шеф-повар Егор Рудольский.
«Стебли полезны для мозга и снимают апатию, а клубни обладают тонизирующими свойствами, повышают работоспособность, насыщают минералами и снимают отечность. Сельдерей содержит большое количество витаминов А, С и К, богат калием, магнием, антиоксидантами», — передает слова шеф-повара портал News.ru.
Однако употребление сельдерея может быть вредным для аллергиков, беременных и людей с почечными заболеваниями, сказано в тексте. В кулинарии же его используют в различных блюдах, но стебли следует добавлять осторожно из-за их выразительного вкуса.
Врач-диетолог Елена Ливанцова ранее заявила, что правильный выбор продуктов поможет людям справиться с депрессией. Также дефицит определенных витаминов может вызывать психические расстройства. По ее словам, рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно.
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