Диетолог раскрыла неочевидную причину мрачного настроения

Правильный выбор продуктов поможет людям справиться с депрессией. Как психическое состояние связано с микроорганизмами в кишечнике, объяснила врач-диетолог Елена Ливанцова.
«Существует связь головного мозга и кишечника на уровне нервной системы. Благодаря кишечнику вырабатывается 90% серотонина, который является одним из гормонов радости. Когда есть те или иные нарушения со стороны микробиоты (скопление микроорганизмов — прим. URA.RU), возникают перебои с выработкой серотонина, соответственно, неадекватные сигналы подаются в головной мозг и возникают депрессивные состояния», — пояснила Елена Ливанцова в интервью радио Sputnik.
По мнению диетолога, еще одной причиной психических расстройств может являться дефицит витаминов, обеспечивающих корректную работу нервной системы. Ливанцова рекомендует придерживаться диеты и употреблять в день не менее 400 граммов овощей и фруктов.
Ранее австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что употребление большого количества фруктов пожилыми людьми помогает им справиться с депрессией. О главных симптомах стресса, которые сигналят — человеку срочно нужен отдых, узнаете из материала URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.