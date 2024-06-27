Диетолог раскрыла неочевидную причину мрачного настроения

Диетолог Ливанцова: одной из причин депрессии бывает микробиота
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи напрямую связывают психическое состояние человека с работой кишечника
Врачи напрямую связывают психическое состояние человека с работой кишечника Фото:

Правильный выбор продуктов поможет людям справиться с депрессией. Как психическое состояние связано с микроорганизмами в кишечнике, объяснила врач-диетолог Елена Ливанцова.

«Существует связь головного мозга и кишечника на уровне нервной системы. Благодаря кишечнику вырабатывается 90% серотонина, который является одним из гормонов радости. Когда есть те или иные нарушения со стороны микробиоты (скопление микроорганизмов — прим. URA.RU), возникают перебои с выработкой серотонина, соответственно, неадекватные сигналы подаются в головной мозг и возникают депрессивные состояния», — пояснила Елена Ливанцова в интервью радио Sputnik.

По мнению диетолога, еще одной причиной психических расстройств может являться дефицит витаминов, обеспечивающих корректную работу нервной системы. Ливанцова рекомендует придерживаться диеты и употреблять в день не менее 400 граммов овощей и фруктов.

Ранее австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что употребление большого количества фруктов пожилыми людьми помогает им справиться с депрессией. О главных симптомах стресса, которые сигналят — человеку срочно нужен отдых, узнаете из материала URA.RU.

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Правильный выбор продуктов поможет людям справиться с депрессией. Как психическое состояние связано с микроорганизмами в кишечнике, объяснила врач-диетолог Елена Ливанцова. «Существует связь головного мозга и кишечника на уровне нервной системы. Благодаря кишечнику вырабатывается 90% серотонина, который является одним из гормонов радости. Когда есть те или иные нарушения со стороны микробиоты (скопление микроорганизмов — прим. URA.RU), возникают перебои с выработкой серотонина, соответственно, неадекватные сигналы подаются в головной мозг и возникают депрессивные состояния», — пояснила Елена Ливанцова в интервью радио Sputnik. По мнению диетолога, еще одной причиной психических расстройств может являться дефицит витаминов, обеспечивающих корректную работу нервной системы. Ливанцова рекомендует придерживаться диеты и употреблять в день не менее 400 граммов овощей и фруктов. Ранее австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что употребление большого количества фруктов пожилыми людьми помогает им справиться с депрессией. О главных симптомах стресса, которые сигналят — человеку срочно нужен отдых, узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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