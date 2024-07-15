Бывший житель Златоуста (Челябинская область), журналист-международник Рустем Сафронов 15 июля показал Белый дом после попытки покушения на Дональда Трампа. Как Сафронов рассказал URA.RU, зона возле парка Лафайет неподалеку от здания из соображений безопасности закрыта.
«Пространство перед парком Лафайет неподалеку от Белого дома. Обычно здесь всегда много гуляющих и много всяких пикетов, демонстрантов. Но сейчас ничего нет. Вся зона перед Белым домом закрыта из соображений безопасности», — сообщил URA.RU Сафронов.
Собеседник информагентства напомнил о других актах насилия в отношении политических лидеров США. Среди них убийства президентов Авраама Линкольна, Уильяма Мак-Кинли, стрельба в Рональда Рейгана и убийство Джона Кеннеди в Далласе в 1963 году.
«В США, как правило, никакой заговор не раскрывается, но всегда называется одиночка, который действует. Убитый молодой человек, который покушался на Трампа, объявляется сторонником леворадикальной организации „Антифа“. Сейчас время шабаша правых сил. Начинаются разговоры о необходимости запретить все радикальные организации. Снова заговорили о мировом коммунизме, который может погубить Америку», — оценил журналист.
Сафронов читает, что в случае победы Трампа диктатура правого толка вряд ли наступит. Шансы на избрание кандидата после попытки покушения повысились.
«Пожилой Байден, опытный политик, напоминает мне Константина Черненко в СССР. Трампу тоже много, 78 лет, но он в лучшей форме. Определенно можно сказать, что правые настроения будут нарастать. Надеюсь, что если Трамп победит, шансы на соглашение с Украиной возрастут. У этого политика более миролюбивый настрой», — подытожил Сафронов.
В Трампа стреляли, пока он выступал с предвыборной речью 13 июля в Пенсильвании. Преступником оказался 20-летний противник республиканцев. Политик серьезно не пострадал. Пуля только задела его ухо.
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