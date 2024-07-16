«Ростех»: защиты от российских ракет «Искандер» не существует

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер,  stock
Ракеты «Искандер-М» в зоне СВО демонстрирует точность поражения заданных целей Фото:

В госкорпорации «Ростех» заявили об отсутствии эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». Это оружие демонстрирует высокую точность поражения целей в ходе СВО.

«Эти комплексы производит наш холдинг „Высокоточные комплексы“. „Искандер-М“ несет мощнейшую боевую часть. Ее хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление. Эффективной защиты от его ракет не существует. В ходе спецоперации „Искандер“ демонстрирует снайперскую точность», — сообщили в telegram-канале корпорации.

Комментарий «Ростеха» последовал после публикации в издании Military Watch Magazine, где было отмечено, что ракеты «Искандер-М» способны к маневрированию, усложняющему их обнаружение. В госкорпорации подчеркнули, что это оружие может отклоняться на небольшое расстояние от курса, но при этом сохраняет высокую точность удара по заданной цели.

Ранее «Искандер-М» с применением двух оперативно-тактических ракет ударил по железнодорожному составу ВСУ в Харьковской области в селе Буды. В результате этого было уничтожено порядка 20 единиц техники противника. Также были ликвидированы 120 военных и три БМП Marder, пишет 360.ru.

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В госкорпорации «Ростех» заявили об отсутствии эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». Это оружие демонстрирует высокую точность поражения целей в ходе СВО. «Эти комплексы производит наш холдинг „Высокоточные комплексы“. „Искандер-М“ несет мощнейшую боевую часть. Ее хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление. Эффективной защиты от его ракет не существует. В ходе спецоперации „Искандер“ демонстрирует снайперскую точность», — сообщили в telegram-канале корпорации. Комментарий «Ростеха» последовал после публикации в издании Military Watch Magazine, где было отмечено, что ракеты «Искандер-М» способны к маневрированию, усложняющему их обнаружение. В госкорпорации подчеркнули, что это оружие может отклоняться на небольшое расстояние от курса, но при этом сохраняет высокую точность удара по заданной цели. Ранее «Искандер-М» с применением двух оперативно-тактических ракет ударил по железнодорожному составу ВСУ в Харьковской области в селе Буды. В результате этого было уничтожено порядка 20 единиц техники противника. Также были ликвидированы 120 военных и три БМП Marder, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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