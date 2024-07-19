Украинец посетил военкомат и умер

19 июля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

В Одесской области из-за серьезных травм после посещения военкомата умер 34-летний мужчина, пишет «Страна.UA» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской области 34-летний военнообязанный мужчина скончался после посещения военкомата. У него были диагностированы серьезные травмы мозга. Об этом сообщили украинские журналисты. «Скончался 34-летний мужчина, госпитализированный вчера из одесского ТЦК (военкомата — ред.). У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга», — говорится в telegram-канале «Страна.UA». Отмечается, что у погибшего также были диагностированы эпилепсия и эпидуральная и субдуральная гематомы мозга. Ранее Житомирский и Закарпатский областные военкоматы сообщали о подобных инцидентах. В феврале Офис генпрокурора Украины информировал о смерти 49-летнего гражданина в Бучаче, он пробыл в военкомате много дней. Также в апреле «Страна.UA» сообщала о смертельном исходе с призывником в Хмельницком, там его до смерти пытали сотрудники военкомата. На Украине введен режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Президент страны Владимир Зеленский на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации. В июле 2024 года корреспондент Датского радио на Украине Брита Квист Хансен сообщила, что в стране проходит беспорядочный призыв военнообязанных, который связан с плохой координацией между властями. Также, по ее словам, есть случаи, когда мужчины не покидают свои дома, чтобы не попасть под ужесточенный закон о мобилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одесской области 34-летний военнообязанный мужчина скончался после посещения военкомата. У него были диагностированы серьезные травмы мозга. Об этом сообщили украинские журналисты. «Скончался 34-летний мужчина, госпитализированный вчера из одесского ТЦК (военкомата — ред.). У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга», — говорится в telegram-канале «Страна.UA». Отмечается, что у погибшего также были диагностированы эпилепсия и эпидуральная и субдуральная гематомы мозга. Ранее Житомирский и Закарпатский областные военкоматы сообщали о подобных инцидентах. В феврале Офис генпрокурора Украины информировал о смерти 49-летнего гражданина в Бучаче, он пробыл в военкомате много дней. Также в апреле «Страна.UA» сообщала о смертельном исходе с призывником в Хмельницком, там его до смерти пытали сотрудники военкомата. На Украине введен режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Президент страны Владимир Зеленский на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации. В июле 2024 года корреспондент Датского радио на Украине Брита Квист Хансен сообщила, что в стране проходит беспорядочный призыв военнообязанных, который связан с плохой координацией между властями. Также, по ее словам, есть случаи, когда мужчины не покидают свои дома, чтобы не попасть под ужесточенный закон о мобилизации.