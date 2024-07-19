СК проверяет информацию о трупах мирных жителей в подвалах Торецка

По факту информации об обнародовании тел мирных жителей в подвалах города Торецка (Дзержинск) в зоне украинского конфликта будет проведена проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Следователи СК России проверят получившую распространение в сети Интернет информацию об обнаруженных в подвалах домов, расположенных в населенном пункте вблизи линии боевого соприкосновения, тел мирных жителей», — передает РИА Новости информацию из заявления ведомства. Отмечается, что жители погибли из-за действий украинской армии.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти региона располагают информацией о том, что армия Украины специально стреляла по мирному населению Торецка. Они не хотели покидать свои дома. По данным одной из выживших, ВСУ считали их предателям родины и молча открывали огонь, заходя в дом.
Информацию о нахождении тел в подвалах города подтвердили и представители силовых структур ДНР. По их словам, речь идет о десятках тел, среди погибших в основном пожилые люди, но есть и мужчины.
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