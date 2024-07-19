СК проверяет информацию о трупах мирных жителей в подвалах Торецка

19 июля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

СК РФ проведет проверку по факту обнаружения тел погибших мирных жителей в Торецке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По факту информации об обнародовании тел мирных жителей в подвалах города Торецка (Дзержинск) в зоне украинского конфликта будет проведена проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Следователи СК России проверят получившую распространение в сети Интернет информацию об обнаруженных в подвалах домов, расположенных в населенном пункте вблизи линии боевого соприкосновения, тел мирных жителей», — передает РИА Новости информацию из заявления ведомства. Отмечается, что жители погибли из-за действий украинской армии. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти региона располагают информацией о том, что армия Украины специально стреляла по мирному населению Торецка. Они не хотели покидать свои дома. По данным одной из выживших, ВСУ считали их предателям родины и молча открывали огонь, заходя в дом. Информацию о нахождении тел в подвалах города подтвердили и представители силовых структур ДНР. По их словам, речь идет о десятках тел, среди погибших в основном пожилые люди, но есть и мужчины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По факту информации об обнародовании тел мирных жителей в подвалах города Торецка (Дзержинск) в зоне украинского конфликта будет проведена проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Следователи СК России проверят получившую распространение в сети Интернет информацию об обнаруженных в подвалах домов, расположенных в населенном пункте вблизи линии боевого соприкосновения, тел мирных жителей», — передает РИА Новости информацию из заявления ведомства. Отмечается, что жители погибли из-за действий украинской армии. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти региона располагают информацией о том, что армия Украины специально стреляла по мирному населению Торецка. Они не хотели покидать свои дома. По данным одной из выживших, ВСУ считали их предателям родины и молча открывали огонь, заходя в дом. Информацию о нахождении тел в подвалах города подтвердили и представители силовых структур ДНР. По их словам, речь идет о десятках тел, среди погибших в основном пожилые люди, но есть и мужчины.