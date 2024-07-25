Baza: неизвестные пытались поджечь тепловоз с машинистом в Ставрополе

Неизвестные пытались поджечь тепловоз на железнодорожной станции «Ставрополь». Они залили керосин в кабину с машинистом.
«На ж/д станции „Ставрополь“ неизвестные пытались поджечь тепловоз: они залили керосин в кабину прямо с машинистом внутри», — пишет telegram-канал Baza. Ночью 24 июля мужчины планировали поджог: один из них остался на страже, в то время как второй начал заливать керосин в кабину локомотива. Однако их спугнул машинист, который оказался в кабине.
На месте происшествия были обнаружены улики: литровая бутылка с остатками керосина и перчатка. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
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Неизвестные пытались поджечь тепловоз на железнодорожной станции «Ставрополь». Они залили керосин в кабину с машинистом. «На ж/д станции „Ставрополь“ неизвестные пытались поджечь тепловоз: они залили керосин в кабину прямо с машинистом внутри», — пишет telegram-канал Baza. Ночью 24 июля мужчины планировали поджог: один из них остался на страже, в то время как второй начал заливать керосин в кабину локомотива. Однако их спугнул машинист, который оказался в кабине. На месте происшествия были обнаружены улики: литровая бутылка с остатками керосина и перчатка. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.