Baza: неизвестные пытались поджечь тепловоз с машинистом в Ставрополе

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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, рельсы, электровоз, пассажирский поезд, жд путь, локомотив поезда
Неизвестные планировали поджог тепловоза, но их спугнул машинист, оказавшийся в машине (фото из архива) Фото:

Неизвестные пытались поджечь тепловоз на железнодорожной станции «Ставрополь». Они залили керосин в кабину с машинистом.

«На ж/д станции „Ставрополь“ неизвестные пытались поджечь тепловоз: они залили керосин в кабину прямо с машинистом внутри», — пишет telegram-канал Baza. Ночью 24 июля мужчины планировали поджог: один из них остался на страже, в то время как второй начал заливать керосин в кабину локомотива. Однако их спугнул машинист, который оказался в кабине.

На месте происшествия были обнаружены улики: литровая бутылка с остатками керосина и перчатка. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

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Неизвестные пытались поджечь тепловоз на железнодорожной станции «Ставрополь». Они залили керосин в кабину с машинистом. «На ж/д станции „Ставрополь“ неизвестные пытались поджечь тепловоз: они залили керосин в кабину прямо с машинистом внутри», — пишет telegram-канал Baza. Ночью 24 июля мужчины планировали поджог: один из них остался на страже, в то время как второй начал заливать керосин в кабину локомотива. Однако их спугнул машинист, который оказался в кабине. На месте происшествия были обнаружены улики: литровая бутылка с остатками керосина и перчатка. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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