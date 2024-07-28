Путин обратился к морякам в День ВМФ

28 июля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил российских и иностранных моряков с Днем ВМФ. Российский лидер подчеркнул, что вода не только разделяет, но и объединяет людей. «Вода не только разделяет людей, но и объединяет их. Так было всю историю человечества. Не было дорог и самолетов. Но были реки, моря и океаны, передвигались люди именно по ним для налаживания отношений. Именно поэтому в характере моряков их стремление к сотрудничеству», — сказал Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также глава государства поздравил российских моряков с профессиональным праздником и поблагодарил иностранных гостей парада, что проходил в Санкт-Петербурге. Также Путин выразил благодарность военному оркестру из Китая, который также присутствовал на мероприятии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил российских и иностранных моряков с Днем ВМФ. Российский лидер подчеркнул, что вода не только разделяет, но и объединяет людей. «Вода не только разделяет людей, но и объединяет их. Так было всю историю человечества. Не было дорог и самолетов. Но были реки, моря и океаны, передвигались люди именно по ним для налаживания отношений. Именно поэтому в характере моряков их стремление к сотрудничеству», — сказал Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также глава государства поздравил российских моряков с профессиональным праздником и поблагодарил иностранных гостей парада, что проходил в Санкт-Петербурге. Также Путин выразил благодарность военному оркестру из Китая, который также присутствовал на мероприятии.