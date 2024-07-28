Путин обратился к морякам в День ВМФ

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Празднование Дня ВМФ. Санкт-Петербург
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил российских и иностранных моряков с Днем ВМФ. Российский лидер подчеркнул, что вода не только разделяет, но и объединяет людей.

«Вода не только разделяет людей, но и объединяет их. Так было всю историю человечества. Не было дорог и самолетов. Но были реки, моря и океаны, передвигались люди именно по ним для налаживания отношений. Именно поэтому в характере моряков их стремление к сотрудничеству», — сказал Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

Также глава государства поздравил российских моряков с профессиональным праздником и поблагодарил иностранных гостей парада, что проходил в Санкт-Петербурге. Также Путин выразил благодарность военному оркестру из Китая, который также присутствовал на мероприятии.

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Президент России Владимир Путин поздравил российских и иностранных моряков с Днем ВМФ. Российский лидер подчеркнул, что вода не только разделяет, но и объединяет людей. «Вода не только разделяет людей, но и объединяет их. Так было всю историю человечества. Не было дорог и самолетов. Но были реки, моря и океаны, передвигались люди именно по ним для налаживания отношений. Именно поэтому в характере моряков их стремление к сотрудничеству», — сказал Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также глава государства поздравил российских моряков с профессиональным праздником и поблагодарил иностранных гостей парада, что проходил в Санкт-Петербурге. Также Путин выразил благодарность военному оркестру из Китая, который также присутствовал на мероприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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