Ученые назвали гриб, который помогает лечить легкие

Ученые из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук обнаружили, что лекарственный гриб кордицепс китайский обладает свойствами, потенциально эффективными в борьбе с идиопатическим легочным фиброзом. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в MedComm-Future Medicine.
«Результаты показали, что Cordyceps sinensis снижает выработку митохондриальных активных форм кислорода, смягчает окислительный стресс и воспаление, а также замедляет отложение коллагена в легких», — говорится в тексте, передает "Газета.ru".
Исследователи отметили, что кордицепс китайский традиционно используется в китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство. По их словам, он может стать обещающим направлением в разработке новых методов лечения хронического заболевания легких, которое серьезно снижает качество жизни пациентов и имеет ограниченное время прогноза.
Ранее URA.RU сообщало, что грибы улучшают когнитивное здоровье. Также грибы обладают нейропротекторными свойствами, защищая мозг от окислительного стресса, связанного с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
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