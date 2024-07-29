29 июля 2024

Ученые назвали гриб, который помогает лечить легкие

MCFM: гриб Cordyceps sinensis замедляет образование рубцов в легких при фиброзе
© Служба новостей «URA.RU»
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Кордицепс китайский традиционно используется как противовоспалительное и антиоксидантное средство (архивное фото)
Кордицепс китайский традиционно используется как противовоспалительное и антиоксидантное средство (архивное фото) Фото:

Ученые из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук обнаружили, что лекарственный гриб кордицепс китайский обладает свойствами, потенциально эффективными в борьбе с идиопатическим легочным фиброзом. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в MedComm-Future Medicine.

«Результаты показали, что Cordyceps sinensis снижает выработку митохондриальных активных форм кислорода, смягчает окислительный стресс и воспаление, а также замедляет отложение коллагена в легких», — говорится в тексте, передает "Газета.ru".

Исследователи отметили, что кордицепс китайский традиционно используется в китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство. По их словам, он может стать обещающим направлением в разработке новых методов лечения хронического заболевания легких, которое серьезно снижает качество жизни пациентов и имеет ограниченное время прогноза.

Ранее URA.RU сообщало, что грибы улучшают когнитивное здоровье. Также грибы обладают нейропротекторными свойствами, защищая мозг от окислительного стресса, связанного с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

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Ученые из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук обнаружили, что лекарственный гриб кордицепс китайский обладает свойствами, потенциально эффективными в борьбе с идиопатическим легочным фиброзом. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в MedComm-Future Medicine. «Результаты показали, что Cordyceps sinensis снижает выработку митохондриальных активных форм кислорода, смягчает окислительный стресс и воспаление, а также замедляет отложение коллагена в легких», — говорится в тексте, передает "Газета.ru". Исследователи отметили, что кордицепс китайский традиционно используется в китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство. По их словам, он может стать обещающим направлением в разработке новых методов лечения хронического заболевания легких, которое серьезно снижает качество жизни пациентов и имеет ограниченное время прогноза. Ранее URA.RU сообщало, что грибы улучшают когнитивное здоровье. Также грибы обладают нейропротекторными свойствами, защищая мозг от окислительного стресса, связанного с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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