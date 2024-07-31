В России продлили выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей

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Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства Фото:

Правительство России приняло решение продлить предоставление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей. Срок ее действия увеличили еще на семь лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. 

«Многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества и ориентиром всей государственной стратегии <...> По поручению президента продлено предоставление выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Такой закон главой государства подписан в июне», — сказал Мишустин в ходе заседания.

В том числе, по словам премьер-министра, правительство внесло изменения в нормативные акты для того, чтобы соответствующая мера стала доступна по всей стране. Таким образом, родители третьего и последующих детей до 31 декабря 2030 года, смогут получить 450 тысяч рублей. Эти деньги можно внести в качестве платежа по ипотеке. Договор должен быть заключен до начала июля 2031 года. 

«Благодаря такой помощи еще больше граждан переедут в новые дома и квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей — это всегда приоритет работы правительства», — резюмировал Мишустин. 

Ранее также стало известно, что в России продлили программу семейной ипотеки по ставке 6% до 2030 года. Семьи с детьми могут рассчитывать на льготное кредитование при покупке жилья в новостройках или при строительстве дома.

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Правительство России приняло решение продлить предоставление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей. Срок ее действия увеличили еще на семь лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.  «Многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества и ориентиром всей государственной стратегии <...> По поручению президента продлено предоставление выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Такой закон главой государства подписан в июне», — сказал Мишустин в ходе заседания. В том числе, по словам премьер-министра, правительство внесло изменения в нормативные акты для того, чтобы соответствующая мера стала доступна по всей стране. Таким образом, родители третьего и последующих детей до 31 декабря 2030 года, смогут получить 450 тысяч рублей. Эти деньги можно внести в качестве платежа по ипотеке. Договор должен быть заключен до начала июля 2031 года.  «Благодаря такой помощи еще больше граждан переедут в новые дома и квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей — это всегда приоритет работы правительства», — резюмировал Мишустин.  Ранее также стало известно, что в России продлили программу семейной ипотеки по ставке 6% до 2030 года. Семьи с детьми могут рассчитывать на льготное кредитование при покупке жилья в новостройках или при строительстве дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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