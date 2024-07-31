В России продлили выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей

Правительство России приняло решение продлить предоставление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей. Срок ее действия увеличили еще на семь лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества и ориентиром всей государственной стратегии <...> По поручению президента продлено предоставление выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Такой закон главой государства подписан в июне», — сказал Мишустин в ходе заседания.
В том числе, по словам премьер-министра, правительство внесло изменения в нормативные акты для того, чтобы соответствующая мера стала доступна по всей стране. Таким образом, родители третьего и последующих детей до 31 декабря 2030 года, смогут получить 450 тысяч рублей. Эти деньги можно внести в качестве платежа по ипотеке. Договор должен быть заключен до начала июля 2031 года.
«Благодаря такой помощи еще больше граждан переедут в новые дома и квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей — это всегда приоритет работы правительства», — резюмировал Мишустин.
Ранее также стало известно, что в России продлили программу семейной ипотеки по ставке 6% до 2030 года. Семьи с детьми могут рассчитывать на льготное кредитование при покупке жилья в новостройках или при строительстве дома.
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