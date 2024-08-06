Путин поручил оценить влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
ЦБ и правительство, по поручению Путина, оценят влияние на российский рынок программы ипотеки для семей Фото:

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Центральному банку и правительству оценить влияние на рынок недвижимости программы семейной ипотеки. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля.

«Путин поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок», — передает сайт Кремля. Он также упомянул о предложении внесения изменений со стороны российских властей в программу, если таковые имеются.

Ранее корпорация «ДОМ.РФ» сообщила, что выдача семейной ипотеки по итогам июля снизилась на 67%. Так, в денежном эквиваленте объем выдачи сократился с 681 млрд до 222 млрд рублей. Также до 40 тысяч сократилось количество выданных займов, передает «Национальная служба новостей».

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение Центральному банку и правительству оценить влияние на рынок недвижимости программы семейной ипотеки. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля. «Путин поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок», — передает сайт Кремля. Он также упомянул о предложении внесения изменений со стороны российских властей в программу, если таковые имеются. Ранее корпорация «ДОМ.РФ» сообщила, что выдача семейной ипотеки по итогам июля снизилась на 67%. Так, в денежном эквиваленте объем выдачи сократился с 681 млрд до 222 млрд рублей. Также до 40 тысяч сократилось количество выданных займов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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