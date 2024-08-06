Экономика Недвижимость Путин поручил оценить влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости 06 августа 2024 в 13:35 Размер текста - 17 + ЦБ и правительство, по поручению Путина, оценят влияние на российский рынок программы ипотеки для семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал поручение Центральному банку и правительству оценить влияние на рынок недвижимости программы семейной ипотеки. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля. «Путин поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок», — передает сайт Кремля. Он также упомянул о предложении внесения изменений со стороны российских властей в программу, если таковые имеются. Ранее корпорация «ДОМ.РФ» сообщила, что выдача семейной ипотеки по итогам июля снизилась на 67%. Так, в денежном эквиваленте объем выдачи сократился с 681 млрд до 222 млрд рублей. Также до 40 тысяч сократилось количество выданных займов, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин дал поручение Центральному банку и правительству оценить влияние на рынок недвижимости программы семейной ипотеки. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля. «Путин поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок», — передает сайт Кремля. Он также упомянул о предложении внесения изменений со стороны российских властей в программу, если таковые имеются. Ранее корпорация «ДОМ.РФ» сообщила, что выдача семейной ипотеки по итогам июля снизилась на 67%. Так, в денежном эквиваленте объем выдачи сократился с 681 млрд до 222 млрд рублей. Также до 40 тысяч сократилось количество выданных займов, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям