В Курской области 10 раз за день объявлена ракетная опасность

В Курской области за 9 августа 10 раз была объявлена ракетная опасность. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Курская область: ракетная опасность!», — предупредил Смирнов в своем telegram-канале. Это уже десятый раз, когда объявляется соответствующая тревога. Жителей просят укрыться в домах.
Ранее МЧС РФ отнесло чрезвычайную ситуацию в регионе к ситуации федерального значения. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Бои продолжаются. Ранее сообщалось, что Киев направил в область элитную бригаду ВСУ. Минобороны РФ направило в сторону региона колону бронетехники.
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