В Курской области 10 раз за день объявлена ракетная опасность

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу,  stock
В Курской области объявили ракетную опасность десятый раз за день Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области за 9 августа 10 раз была объявлена ракетная опасность. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!», — предупредил Смирнов в своем telegram-канале. Это уже десятый раз, когда объявляется соответствующая тревога. Жителей просят укрыться в домах.

Ранее МЧС РФ отнесло чрезвычайную ситуацию в регионе к ситуации федерального значения. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Бои продолжаются. Ранее сообщалось, что Киев направил в область элитную бригаду ВСУ. Минобороны РФ направило в сторону региона колону бронетехники.

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В Курской области за 9 августа 10 раз была объявлена ракетная опасность. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов. «Курская область: ракетная опасность!», — предупредил Смирнов в своем telegram-канале. Это уже десятый раз, когда объявляется соответствующая тревога. Жителей просят укрыться в домах. Ранее МЧС РФ отнесло чрезвычайную ситуацию в регионе к ситуации федерального значения. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Бои продолжаются. Ранее сообщалось, что Киев направил в область элитную бригаду ВСУ. Минобороны РФ направило в сторону региона колону бронетехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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