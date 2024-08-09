В Курской области 10 раз за день объявлена ракетная опасность

09 августа 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

В Курской области объявили ракетную опасность десятый раз за день Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области за 9 августа 10 раз была объявлена ракетная опасность. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов. «Курская область: ракетная опасность!», — предупредил Смирнов в своем telegram-канале. Это уже десятый раз, когда объявляется соответствующая тревога. Жителей просят укрыться в домах. Ранее МЧС РФ отнесло чрезвычайную ситуацию в регионе к ситуации федерального значения. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Бои продолжаются. Ранее сообщалось, что Киев направил в область элитную бригаду ВСУ. Минобороны РФ направило в сторону региона колону бронетехники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области за 9 августа 10 раз была объявлена ракетная опасность. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов. «Курская область: ракетная опасность!», — предупредил Смирнов в своем telegram-канале. Это уже десятый раз, когда объявляется соответствующая тревога. Жителей просят укрыться в домах. Ранее МЧС РФ отнесло чрезвычайную ситуацию в регионе к ситуации федерального значения. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Бои продолжаются. Ранее сообщалось, что Киев направил в область элитную бригаду ВСУ. Минобороны РФ направило в сторону региона колону бронетехники.