МЧС: ситуацию в Курской области отнесли к ЧС федерального характера

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ВСУ атакуют Курскую область с помощью беспилотников Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Обстановка в Курской области на фоне атак ВСУ отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Об этом сообщили в МЧС России.

«В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале министерства.

Ранее ВСУ начали атаковать Курскую область, пытаясь прорваться в регион. Помимо набегов боевики ВСУ наносят удары дронами и обстреливают территорию региона. В городах области постоянно объявляют ракетную опасность.

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Обстановка в Курской области на фоне атак ВСУ отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Об этом сообщили в МЧС России. «В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале министерства. Ранее ВСУ начали атаковать Курскую область, пытаясь прорваться в регион. Помимо набегов боевики ВСУ наносят удары дронами и обстреливают территорию региона. В городах области постоянно объявляют ракетную опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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