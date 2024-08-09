Происшествия МЧС: ситуацию в Курской области отнесли к ЧС федерального характера 09 августа 2024 в 13:09 Размер текста - 17 + ВСУ атакуют Курскую область с помощью беспилотников Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Обстановка в Курской области на фоне атак ВСУ отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Об этом сообщили в МЧС России. «В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале министерства. Ранее ВСУ начали атаковать Курскую область, пытаясь прорваться в регион. Помимо набегов боевики ВСУ наносят удары дронами и обстреливают территорию региона. В городах области постоянно объявляют ракетную опасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Обстановка в Курской области на фоне атак ВСУ отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Об этом сообщили в МЧС России. «В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале министерства. Ранее ВСУ начали атаковать Курскую область, пытаясь прорваться в регион. Помимо набегов боевики ВСУ наносят удары дронами и обстреливают территорию региона. В городах области постоянно объявляют ракетную опасность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям