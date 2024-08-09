МЧС: ситуацию в Курской области отнесли к ЧС федерального характера

Обстановка в Курской области на фоне атак ВСУ отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Об этом сообщили в МЧС России.
«В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале министерства.
Ранее ВСУ начали атаковать Курскую область, пытаясь прорваться в регион. Помимо набегов боевики ВСУ наносят удары дронами и обстреливают территорию региона. В городах области постоянно объявляют ракетную опасность.
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