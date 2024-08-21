Украинского националиста опознали спустя почти год после смерти

ВС РФ ликвидировали в зоне СВО члена националистической организации УНА-УНСО (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Александра Буряка. Его тело было опознано почти год спустя после его уничтожения в октябре 2023 года.
«В сентябре 2023 года Буряк получил звание младшего сержанта. Но уже через месяц был ликвидирован в зоне СВО. Похоронить его удалось только 21 августа 2024 года после опознания тела», — сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на украинские СМИ.
Буряк родился в 1996 году в Черниговской области. После окончания школы стал поваром, но в 2018 году после службы в ВСУ примкнул к националистам. В 2022 году присоединился к 109-й бригаде территориальной обороны.
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