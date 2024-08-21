21 августа 2024

Украинского националиста опознали спустя почти год после смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Буряк воевал в 109-й отдельной бригаде территориальной обороны
Александр Буряк воевал в 109-й отдельной бригаде территориальной обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ликвидировали в зоне СВО члена националистической организации УНА-УНСО (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Александра Буряка. Его тело было опознано почти год спустя после его уничтожения в октябре 2023 года.

«В сентябре 2023 года Буряк получил звание младшего сержанта. Но уже через месяц был ликвидирован в зоне СВО. Похоронить его удалось только 21 августа 2024 года после опознания тела», — сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на украинские СМИ.

Буряк родился в 1996 году в Черниговской области. После окончания школы стал поваром, но в 2018 году после службы в ВСУ примкнул к националистам. В 2022 году присоединился к 109-й бригаде территориальной обороны.

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ВС РФ ликвидировали в зоне СВО члена националистической организации УНА-УНСО (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Александра Буряка. Его тело было опознано почти год спустя после его уничтожения в октябре 2023 года. «В сентябре 2023 года Буряк получил звание младшего сержанта. Но уже через месяц был ликвидирован в зоне СВО. Похоронить его удалось только 21 августа 2024 года после опознания тела», — сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на украинские СМИ. Буряк родился в 1996 году в Черниговской области. После окончания школы стал поваром, но в 2018 году после службы в ВСУ примкнул к националистам. В 2022 году присоединился к 109-й бригаде территориальной обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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