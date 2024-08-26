«Ситуация не развивается в лучшую сторону»: в Белгородской области закрывают еще три села

Гладков: въезд еще в три села Белгородской области будет ограничен

26 августа 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (на фото) заявил о возможном закрытии въезда в еще три села региона Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Въезд в населенные пункты Дроновка, Пороз и Старый Хутор планируется полностью перекрыть в связи с ухудшением ситуации в Белгородской области на фоне атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, ситуация в области пока развивается не в лучшую сторону. Несколько населенных пунктов находятся в опасности из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. «Решили полностью закрыть [для въезда] населенные пункты Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа», — сказал Гладков в ходе оперативного совещания регионального правительства. Его слова передает ТАСС. Мирные жители получат единоразовые выплаты за поврежденное и утраченное имущество. Ранее Гладков отчитал руководителей за бездействие при защите граждан после удара ВСУ по поселку Ракитное. Число раненых выросло до 13 человек, погибло пять человек. В результате атаки ВСУ были повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта, газопровод, линия электропередачи и семь автомобилей, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Въезд в населенные пункты Дроновка, Пороз и Старый Хутор планируется полностью перекрыть в связи с ухудшением ситуации в Белгородской области на фоне атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, ситуация в области пока развивается не в лучшую сторону. Несколько населенных пунктов находятся в опасности из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. «Решили полностью закрыть [для въезда] населенные пункты Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа», — сказал Гладков в ходе оперативного совещания регионального правительства. Его слова передает ТАСС. Мирные жители получат единоразовые выплаты за поврежденное и утраченное имущество. Ранее Гладков отчитал руководителей за бездействие при защите граждан после удара ВСУ по поселку Ракитное. Число раненых выросло до 13 человек, погибло пять человек. В результате атаки ВСУ были повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта, газопровод, линия электропередачи и семь автомобилей, передает «Национальная служба новостей».