«Ситуация не развивается в лучшую сторону»: в Белгородской области закрывают еще три села

Гладков: въезд еще в три села Белгородской области будет ограничен
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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, гладков вячеслав, stock
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (на фото) заявил о возможном закрытии въезда в еще три села региона Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Въезд в населенные пункты Дроновка, Пороз и Старый Хутор планируется полностью перекрыть в связи с ухудшением ситуации в Белгородской области на фоне атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, ситуация в области пока развивается не в лучшую сторону. Несколько населенных пунктов находятся в опасности из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. «Решили полностью закрыть [для въезда] населенные пункты Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа», — сказал Гладков в ходе оперативного совещания регионального правительства. Его слова передает ТАСС. Мирные жители получат единоразовые выплаты за поврежденное и утраченное имущество.

Ранее Гладков отчитал руководителей за бездействие при защите граждан после удара ВСУ по поселку Ракитное. Число раненых выросло до 13 человек, погибло пять человек. В результате атаки ВСУ были повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта, газопровод, линия электропередачи и семь автомобилей, передает «Национальная служба новостей».

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Въезд в населенные пункты Дроновка, Пороз и Старый Хутор планируется полностью перекрыть в связи с ухудшением ситуации в Белгородской области на фоне атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, ситуация в области пока развивается не в лучшую сторону. Несколько населенных пунктов находятся в опасности из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. «Решили полностью закрыть [для въезда] населенные пункты Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа», — сказал Гладков в ходе оперативного совещания регионального правительства. Его слова передает ТАСС. Мирные жители получат единоразовые выплаты за поврежденное и утраченное имущество. Ранее Гладков отчитал руководителей за бездействие при защите граждан после удара ВСУ по поселку Ракитное. Число раненых выросло до 13 человек, погибло пять человек. В результате атаки ВСУ были повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта, газопровод, линия электропередачи и семь автомобилей, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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