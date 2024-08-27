Югорчане и тюменцы пожаловались Мизулиной на высокую стоимость школьных тетрадей

Житель ХМАО возмутился высокой стоимостью школьных тетрадей. Он пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что за 18 тетрадей по 12 листов он отдал 504 рубля. Вслед за ним пожаловались и тюменцы — тетрадь на 18 листов стоит примерно 18 рублей.
«ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск. Цена за обычную тетрадь в клетку и в линейку», — написал югорчанин под фото с итогом в 504 рубля. К нему присоединились и жители Тюмени: «В Тюмени 20 штук по 18 листов стоят примерно 350 рублей». Оба сообщения Мизулина опубликовала в своем telegram-канале.
Также тюменцы добавили, что средняя цена на тетрадь на 48 листов по региону составляет — 60 рублей, а на 90 листов -120. В прошлом году стоимость ровнялась 40 и 80 рублям соответственно.
В 2024 году расходы на сборы ребенка в школу составят в ХМАО в среднем 12 тысяч рублей. В среднем, сумма затрат увеличилась на 10%, по сравнению с прошлым годом.
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