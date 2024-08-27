27 августа 2024

Югорчане и тюменцы пожаловались Мизулиной на высокую стоимость школьных тетрадей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы и югорчане возмущены высокой стоимостью школьных тетрадей
Тюменцы и югорчане возмущены высокой стоимостью школьных тетрадей Фото:

Житель ХМАО возмутился высокой стоимостью школьных тетрадей. Он пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что за 18 тетрадей по 12 листов он отдал 504 рубля. Вслед за ним пожаловались и тюменцы — тетрадь на 18 листов стоит примерно 18 рублей.

«ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск. Цена за обычную тетрадь в клетку и в линейку», — написал югорчанин под фото с итогом в 504 рубля. К нему присоединились и жители Тюмени: «В Тюмени 20 штук по 18 листов стоят примерно 350 рублей». Оба сообщения Мизулина опубликовала в своем telegram-канале.

Также тюменцы добавили, что средняя цена на тетрадь на 48 листов по региону составляет — 60 рублей, а на 90 листов -120. В прошлом году стоимость ровнялась 40 и 80 рублям соответственно.

В 2024 году расходы на сборы ребенка в школу составят в ХМАО в среднем 12 тысяч рублей. В среднем, сумма затрат увеличилась на 10%, по сравнению с прошлым годом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель ХМАО возмутился высокой стоимостью школьных тетрадей. Он пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что за 18 тетрадей по 12 листов он отдал 504 рубля. Вслед за ним пожаловались и тюменцы — тетрадь на 18 листов стоит примерно 18 рублей. «ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск. Цена за обычную тетрадь в клетку и в линейку», — написал югорчанин под фото с итогом в 504 рубля. К нему присоединились и жители Тюмени: «В Тюмени 20 штук по 18 листов стоят примерно 350 рублей». Оба сообщения Мизулина опубликовала в своем telegram-канале. Также тюменцы добавили, что средняя цена на тетрадь на 48 листов по региону составляет — 60 рублей, а на 90 листов -120. В прошлом году стоимость ровнялась 40 и 80 рублям соответственно. В 2024 году расходы на сборы ребенка в школу составят в ХМАО в среднем 12 тысяч рублей. В среднем, сумма затрат увеличилась на 10%, по сравнению с прошлым годом.