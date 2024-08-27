Стало известно об эвакуации органов власти в подконтрольном ВСУ Селидово

28 августа 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Жители Селидово готовятся к возможным активным боевым действиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти начали эвакуацию из Селидово города, находящегося под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщает источник РИА Новости. «У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света», — отметил собеседник агентства. Жители Селидово готовятся к возможным активным боевым действиям. Они запасаются продовольствием и обустраивают укрытия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти начали эвакуацию из Селидово города, находящегося под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщает источник РИА Новости. «У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света», — отметил собеседник агентства. Жители Селидово готовятся к возможным активным боевым действиям. Они запасаются продовольствием и обустраивают укрытия.