27 августа 2024

Стало известно об эвакуации органов власти в подконтрольном ВСУ Селидово

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Жители Селидово готовятся к возможным активным боевым действиям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти начали эвакуацию из Селидово города, находящегося под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщает источник РИА Новости.

«У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света», — отметил собеседник агентства. Жители Селидово готовятся к возможным активным боевым действиям. Они запасаются продовольствием и обустраивают укрытия.

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Власти начали эвакуацию из Селидово города, находящегося под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщает источник РИА Новости. «У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света», — отметил собеседник агентства. Жители Селидово готовятся к возможным активным боевым действиям. Они запасаются продовольствием и обустраивают укрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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