Пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили более миллиарда рублей

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Около 70 тысяч жителей Курской области получили материальную помощь Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Примерно 70 тысяч жителей Курской области, пострадавших от действий ВСУ, получили финансовую поддержку. Общая сумма выплат превысила миллиард рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Денежные выплаты уже получили порядка 70 тысяч человек на сумму один миллиард 46 миллионов рублей», — рассказали агентству ТАСС в министерстве. Эти средства были выделены для помощи пострадавшим от атак.

По информации МЧС РФ, за последние сутки через портал госуслуг было подано три тысячи заявлений на получение материальной помощи. В тот же период времени 20 тысячам жителей области было выплачено 300 миллионов рублей.

Ранее россияне пожертвовали жителям Курской области почти полмиллиарда рублей. В рамках «сервисов адресной помощи» за пять дней Ozon, «Авито» и Wildberries удалось собрать более 440 миллионов рублей сертификатами и баллами.

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Примерно 70 тысяч жителей Курской области, пострадавших от действий ВСУ, получили финансовую поддержку. Общая сумма выплат превысила миллиард рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Денежные выплаты уже получили порядка 70 тысяч человек на сумму один миллиард 46 миллионов рублей», — рассказали агентству ТАСС в министерстве. Эти средства были выделены для помощи пострадавшим от атак. По информации МЧС РФ, за последние сутки через портал госуслуг было подано три тысячи заявлений на получение материальной помощи. В тот же период времени 20 тысячам жителей области было выплачено 300 миллионов рублей. Ранее россияне пожертвовали жителям Курской области почти полмиллиарда рублей. В рамках «сервисов адресной помощи» за пять дней Ozon, «Авито» и Wildberries удалось собрать более 440 миллионов рублей сертификатами и баллами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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