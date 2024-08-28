Пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили более миллиарда рублей

Примерно 70 тысяч жителей Курской области, пострадавших от действий ВСУ, получили финансовую поддержку. Общая сумма выплат превысила миллиард рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Денежные выплаты уже получили порядка 70 тысяч человек на сумму один миллиард 46 миллионов рублей», — рассказали агентству ТАСС в министерстве. Эти средства были выделены для помощи пострадавшим от атак.
По информации МЧС РФ, за последние сутки через портал госуслуг было подано три тысячи заявлений на получение материальной помощи. В тот же период времени 20 тысячам жителей области было выплачено 300 миллионов рублей.
Ранее россияне пожертвовали жителям Курской области почти полмиллиарда рублей. В рамках «сервисов адресной помощи» за пять дней Ozon, «Авито» и Wildberries удалось собрать более 440 миллионов рублей сертификатами и баллами.
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