Пострадавшим от атак ВСУ в Курской области выплатили более миллиарда рублей

28 августа 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Около 70 тысяч жителей Курской области получили материальную помощь Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Примерно 70 тысяч жителей Курской области, пострадавших от действий ВСУ, получили финансовую поддержку. Общая сумма выплат превысила миллиард рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Денежные выплаты уже получили порядка 70 тысяч человек на сумму один миллиард 46 миллионов рублей», — рассказали агентству ТАСС в министерстве. Эти средства были выделены для помощи пострадавшим от атак. По информации МЧС РФ, за последние сутки через портал госуслуг было подано три тысячи заявлений на получение материальной помощи. В тот же период времени 20 тысячам жителей области было выплачено 300 миллионов рублей. Ранее россияне пожертвовали жителям Курской области почти полмиллиарда рублей. В рамках «сервисов адресной помощи» за пять дней Ozon, «Авито» и Wildberries удалось собрать более 440 миллионов рублей сертификатами и баллами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Примерно 70 тысяч жителей Курской области, пострадавших от действий ВСУ, получили финансовую поддержку. Общая сумма выплат превысила миллиард рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Денежные выплаты уже получили порядка 70 тысяч человек на сумму один миллиард 46 миллионов рублей», — рассказали агентству ТАСС в министерстве. Эти средства были выделены для помощи пострадавшим от атак. По информации МЧС РФ, за последние сутки через портал госуслуг было подано три тысячи заявлений на получение материальной помощи. В тот же период времени 20 тысячам жителей области было выплачено 300 миллионов рублей. Ранее россияне пожертвовали жителям Курской области почти полмиллиарда рублей. В рамках «сервисов адресной помощи» за пять дней Ozon, «Авито» и Wildberries удалось собрать более 440 миллионов рублей сертификатами и баллами.