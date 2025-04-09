ЕС не будет продлевать торговый «безвиз» с Украиной

Евросоюз не станет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня
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Евросоюз не планирует продлевать торговые преференции для Украины
Евросоюз не планирует продлевать торговые преференции для Украины Фото:

Евросоюз не планирует продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня текущего года, когда истекает срок действия временного механизма торговой либерализации. Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на европейского чиновника, участвующего в переговорах между Киевом и Брюсселем.

«Начиная с 6 июня, автономные торговые мероприятия — торговые преференции для Украины ... закончатся... Закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, ныне установленные против ряда товарных наименований», — передает «Европейская правда» слова своего источника.

Тем не менее, по словам чиновника, ведутся обсуждения о возможности сохранения торговых преференций для некоторых категорий товаров, таких как сталь, и возможных изменениях в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Эти меры могут быть направлены на поддержку экономики Украины на взаимовыгодных началах.

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Евросоюз не планирует продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня текущего года, когда истекает срок действия временного механизма торговой либерализации. Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на европейского чиновника, участвующего в переговорах между Киевом и Брюсселем. «Начиная с 6 июня, автономные торговые мероприятия — торговые преференции для Украины ... закончатся... Закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, ныне установленные против ряда товарных наименований», — передает «Европейская правда» слова своего источника. Тем не менее, по словам чиновника, ведутся обсуждения о возможности сохранения торговых преференций для некоторых категорий товаров, таких как сталь, и возможных изменениях в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Эти меры могут быть направлены на поддержку экономики Украины на взаимовыгодных началах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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