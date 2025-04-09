Украинский каратист не пожал руку российскому сопернику на турнире в Испании

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Украинский каратист отказался от рукопожатия и фото с российским соперником
Украинский каратист отказался от рукопожатия и фото с российским соперником Фото:

В Испании 13-летний украинский каратист Евгений Мельник не пожал руку российскому сопернику Игорю Григорьеву, который занял первое место. Об этом сообщает Sport24. 

«Мельник, занявший третье место в категории до 45 кг, получил свою медаль и демонстративно ушел, проигнорировав победителя турнира — россиянина Игоря Григорьева», — передает Sport24. Кроме того, он отказался делать фото с российским спортсменом. Обладателем серебряной медали стал Абдулла Албиши из Саудовской Аравии.

Отказ Мельника пожать руку своему сопернику из России во время соревнований в Испании, свидетельствует о том, что на Украине молодежь с раннего возраста приучают к неприязни к россиянам, заявила олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова в интервью для «Газеты.Ru». Она отметила, что находит такое воспитание тревожным.

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В Испании 13-летний украинский каратист Евгений Мельник не пожал руку российскому сопернику Игорю Григорьеву, который занял первое место. Об этом сообщает Sport24.  «Мельник, занявший третье место в категории до 45 кг, получил свою медаль и демонстративно ушел, проигнорировав победителя турнира — россиянина Игоря Григорьева», — передает Sport24. Кроме того, он отказался делать фото с российским спортсменом. Обладателем серебряной медали стал Абдулла Албиши из Саудовской Аравии. Отказ Мельника пожать руку своему сопернику из России во время соревнований в Испании, свидетельствует о том, что на Украине молодежь с раннего возраста приучают к неприязни к россиянам, заявила олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова в интервью для «Газеты.Ru». Она отметила, что находит такое воспитание тревожным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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