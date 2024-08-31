Министр обороны Литвы призвал бомбить Россию

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Министр обороны Литвы потребовал снять ограничения на удары по России Фото:

В Литве потребовали разрешить наносить удары по России. Такой призыв сделал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

«Мы должны позволить украинцам проявить всю свою мощь против России. Евросоюз и страны-члены должны четко заявить, что нет никаких ограничений на использование оружия», — сказал глава Минобороны Литвы на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе, его цитирует пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в начале лета совет обороны Литвы решил в течение нескольких лет оказывать Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Лауринас Кащюнас убежден, что другие страны союза должны последовать примеру Литвы.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за снятие ограничений для ударов по РФ. Он пообещал обсудить с главами МИД и минобороны ЕС увеличение поддержки Киева.

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В Литве потребовали разрешить наносить удары по России. Такой призыв сделал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас. «Мы должны позволить украинцам проявить всю свою мощь против России. Евросоюз и страны-члены должны четко заявить, что нет никаких ограничений на использование оружия», — сказал глава Минобороны Литвы на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе, его цитирует пресс-служба ведомства. Он отметил, что в начале лета совет обороны Литвы решил в течение нескольких лет оказывать Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Лауринас Кащюнас убежден, что другие страны союза должны последовать примеру Литвы. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за снятие ограничений для ударов по РФ. Он пообещал обсудить с главами МИД и минобороны ЕС увеличение поддержки Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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