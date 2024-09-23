Премьер Дании призвала забыть красные линии в конфликте с Россией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что западные страны не должны вводить никаких ограничений на использование оружия, которое отправляют Украине. По ее словам, никаких «красных линий» в этом вопросе быть не должно.
«Мое предложение таково: давайте прекратим дискуссию о красных линиях. Во время [этого конфликта] было ошибкой проводить публичную дискуссию о красных линиях», — сказала Фредериксен. Ее слова приводит Bloomberg. Она также призвала избегать задержек в поставках вооружения.
Ранее в США подчеркнули, что не будут снимать ограничения для Киева. До этого на Западе неоднократно велись дискуссии по поводу использования дальнобойного оружия со стороны Украины. Некоторые страны, такие как Дания или Великобритания, хотят снять для ВСУ ограничения. В настоящий момент украинский лидер Владимир Зеленский находится в Штатах.
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