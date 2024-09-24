ВСУ потеряли еще 20 бойцов в Курской области

24 сентября 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Российские войска отразили две атаки ВСУ, нанеся противнику потери в живой силе и технике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВС РФ в составе группировки «Север» отразили две атаки ВСУ в Курской области. В ходе отражения попытки вторжения украинские войска потеряли до 20 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен», — уточнили в официальном telegram-канале Минобороны России. Ранее российские войска отразили пять атак ВСУ на границе в Курской области, уничтожив личную силу противника и боевую технику. ВСУ понесли потери в числе до 40 человек убитыми и ранеными, а также потеряли боевую машину пехоты, три боевых бронированных машины и автомобиль, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ в составе группировки «Север» отразили две атаки ВСУ в Курской области. В ходе отражения попытки вторжения украинские войска потеряли до 20 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен», — уточнили в официальном telegram-канале Минобороны России. Ранее российские войска отразили пять атак ВСУ на границе в Курской области, уничтожив личную силу противника и боевую технику. ВСУ понесли потери в числе до 40 человек убитыми и ранеными, а также потеряли боевую машину пехоты, три боевых бронированных машины и автомобиль, сообщает RT.