Путин: россияне отказываются выводить деньги за рубеж

Президент Владимир Путин заявил, что россияне, хранившие деньги за рубежом, начали понимать, что лучше перевести финансы в свою страну. На это глава государства обратил внимание во время встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.
«Видимо, приходит осознание того, я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, что лучше все заносить в дом. Ситуация, которая сложилась за последние годы, об этом как раз и говорит», — отметил Путин на встрече с Грефом.
Греф проинформировал Путина, что за первое полугодие Сбербанк выдал уже около 1 трлн рублей инвестиционных кредитов. Объем инвестиционных сделок выше, чем в 2023 году примерно на 25%, отметил глава Сбербанка. По словам Грефа, это во многом парадокс и такой высокой инвестиционной активности не должно было быть.
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