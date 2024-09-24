Путин: россияне отказываются выводить деньги за рубеж

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Лучше хранить деньги в России, заявил Путин
Лучше хранить деньги в России, заявил Путин Фото:

Президент Владимир Путин заявил, что россияне, хранившие деньги за рубежом, начали понимать, что лучше перевести финансы в свою страну. На это глава государства обратил внимание во время встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

«Видимо, приходит осознание того, я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, что лучше все заносить в дом. Ситуация, которая сложилась за последние годы, об этом как раз и говорит», — отметил Путин на встрече с Грефом.

Греф проинформировал Путина, что за первое полугодие Сбербанк выдал уже около 1 трлн рублей инвестиционных кредитов. Объем инвестиционных сделок выше, чем в 2023 году примерно на 25%, отметил глава Сбербанка. По словам Грефа, это во многом парадокс и такой высокой инвестиционной активности не должно было быть. 

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Президент Владимир Путин заявил, что россияне, хранившие деньги за рубежом, начали понимать, что лучше перевести финансы в свою страну. На это глава государства обратил внимание во время встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. «Видимо, приходит осознание того, я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, что лучше все заносить в дом. Ситуация, которая сложилась за последние годы, об этом как раз и говорит», — отметил Путин на встрече с Грефом. Греф проинформировал Путина, что за первое полугодие Сбербанк выдал уже около 1 трлн рублей инвестиционных кредитов. Объем инвестиционных сделок выше, чем в 2023 году примерно на 25%, отметил глава Сбербанка. По словам Грефа, это во многом парадокс и такой высокой инвестиционной активности не должно было быть. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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