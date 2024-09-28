Появились кадры вылета истребителей ЦАХАЛ на ликвидацию лидера «Хезболлы»

Израильские ВВС провели операцию, в результате которой был убит лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Кадры вылета истребителей F-15I, участвовавших в операции, были опубликованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«На объекты „Хезболлы“ в Бейруте было сброшено свыше 80 бомб весом по 1 тонне каждая. Атака произошла 27 сентября и привела к гибели Хасана Насраллы, что было подтверждено самим движением», — пишет Al Jazeera.
На видео, предоставленном ЦАХАЛ, видно, как истребители поднимаются в воздух с аэродрома и возвращаются обратно после выполнения задачи. Операцию осуществляла 69-я эскадрилья ВВС Израиля.
Власти Ирана обвинили США в причастности к убийству Насраллы. Американский президент Джо Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы». В России убеждены, что гибель Насраллы является политическим убийством.
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