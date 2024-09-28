Появились кадры вылета истребителей ЦАХАЛ на ликвидацию лидера «Хезболлы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, сбойка, stock
Атака произошла 27 сентября Фото:

Израильские ВВС провели операцию, в результате которой был убит лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Кадры вылета истребителей F-15I, участвовавших в операции, были опубликованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Новость по теме
Чем запомнился основатель «Хезболлы»: путь мести Хасана Насраллы

«На объекты „Хезболлы“ в Бейруте было сброшено свыше 80 бомб весом по 1 тонне каждая. Атака произошла 27 сентября и привела к гибели Хасана Насраллы, что было подтверждено самим движением», — пишет Al Jazeera.

На видео, предоставленном ЦАХАЛ, видно, как истребители поднимаются в воздух с аэродрома и возвращаются обратно после выполнения задачи. Операцию осуществляла 69-я эскадрилья ВВС Израиля.

Власти Ирана обвинили США в причастности к убийству Насраллы. Американский президент Джо Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы». В России убеждены, что гибель Насраллы является политическим убийством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильские ВВС провели операцию, в результате которой был убит лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Кадры вылета истребителей F-15I, участвовавших в операции, были опубликованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). «На объекты „Хезболлы“ в Бейруте было сброшено свыше 80 бомб весом по 1 тонне каждая. Атака произошла 27 сентября и привела к гибели Хасана Насраллы, что было подтверждено самим движением», — пишет Al Jazeera. На видео, предоставленном ЦАХАЛ, видно, как истребители поднимаются в воздух с аэродрома и возвращаются обратно после выполнения задачи. Операцию осуществляла 69-я эскадрилья ВВС Израиля. Власти Ирана обвинили США в причастности к убийству Насраллы. Американский президент Джо Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы». В России убеждены, что гибель Насраллы является политическим убийством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...