Появились кадры вылета истребителей ЦАХАЛ на ликвидацию лидера «Хезболлы»

28 сентября 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Атака произошла 27 сентября Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Израильские ВВС провели операцию, в результате которой был убит лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Кадры вылета истребителей F-15I, участвовавших в операции, были опубликованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Новость по теме Чем запомнился основатель «Хезболлы»: путь мести Хасана Насраллы «На объекты „Хезболлы“ в Бейруте было сброшено свыше 80 бомб весом по 1 тонне каждая. Атака произошла 27 сентября и привела к гибели Хасана Насраллы, что было подтверждено самим движением», — пишет Al Jazeera. На видео, предоставленном ЦАХАЛ, видно, как истребители поднимаются в воздух с аэродрома и возвращаются обратно после выполнения задачи. Операцию осуществляла 69-я эскадрилья ВВС Израиля. Власти Ирана обвинили США в причастности к убийству Насраллы. Американский президент Джо Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы». В России убеждены, что гибель Насраллы является политическим убийством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильские ВВС провели операцию, в результате которой был убит лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Кадры вылета истребителей F-15I, участвовавших в операции, были опубликованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). «На объекты „Хезболлы“ в Бейруте было сброшено свыше 80 бомб весом по 1 тонне каждая. Атака произошла 27 сентября и привела к гибели Хасана Насраллы, что было подтверждено самим движением», — пишет Al Jazeera. На видео, предоставленном ЦАХАЛ, видно, как истребители поднимаются в воздух с аэродрома и возвращаются обратно после выполнения задачи. Операцию осуществляла 69-я эскадрилья ВВС Израиля. Власти Ирана обвинили США в причастности к убийству Насраллы. Американский президент Джо Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы». В России убеждены, что гибель Насраллы является политическим убийством.