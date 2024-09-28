Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы» Насраллы

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Джо Байден назвал смерть Хасана Насраллы «мерой справедливости» Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден охарактеризовал убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы как акт справедливости. Это заявление было сделано в свете недавнего авиаудара, проведенного Израилем.

«Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группа „Хезболлах“ ответственны за убийства сотен американцев за четыре десятилетия террора. Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера справедливости», — сказал Байден, его заявление приводится на сайте Белого дома. Он уточнил, что произошедшее является ответной мерой за жертвы США, Израиля и Ливана.

В дополнение к этому, Байден напомнил о решении Насраллы объединить усилия с ХАМАС против Израиля, что привело к открытию так называемого «северного фронта». При этом американский лидер подчеркнул свою приверженность деэскалации текущих конфликтов в Газе и Ливане через дипломатические усилия, включая переговоры о соглашении, которое позволит людям безопасно вернуться в свои дома.

Ранее стало известно о гибели лидера движения «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту. Израильская армия нанесла массированный удар по бункеру в Бейруте, используя 85 бомб весом в одну тонну каждая, целью которого был бункер, где предположительно находился лидер ливанской организации, передает НСН.

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Президент США Джо Байден охарактеризовал убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы как акт справедливости. Это заявление было сделано в свете недавнего авиаудара, проведенного Израилем. «Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группа „Хезболлах“ ответственны за убийства сотен американцев за четыре десятилетия террора. Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера справедливости», — сказал Байден, его заявление приводится на сайте Белого дома. Он уточнил, что произошедшее является ответной мерой за жертвы США, Израиля и Ливана. В дополнение к этому, Байден напомнил о решении Насраллы объединить усилия с ХАМАС против Израиля, что привело к открытию так называемого «северного фронта». При этом американский лидер подчеркнул свою приверженность деэскалации текущих конфликтов в Газе и Ливане через дипломатические усилия, включая переговоры о соглашении, которое позволит людям безопасно вернуться в свои дома. Ранее стало известно о гибели лидера движения «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту. Израильская армия нанесла массированный удар по бункеру в Бейруте, используя 85 бомб весом в одну тонну каждая, целью которого был бункер, где предположительно находился лидер ливанской организации, передает НСН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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