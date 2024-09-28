Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы» Насраллы

28 сентября 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал смерть Хасана Насраллы «мерой справедливости» Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Президент США Джо Байден охарактеризовал убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы как акт справедливости. Это заявление было сделано в свете недавнего авиаудара, проведенного Израилем. «Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группа „Хезболлах“ ответственны за убийства сотен американцев за четыре десятилетия террора. Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера справедливости», — сказал Байден, его заявление приводится на сайте Белого дома . Он уточнил, что произошедшее является ответной мерой за жертвы США, Израиля и Ливана. В дополнение к этому, Байден напомнил о решении Насраллы объединить усилия с ХАМАС против Израиля, что привело к открытию так называемого «северного фронта». При этом американский лидер подчеркнул свою приверженность деэскалации текущих конфликтов в Газе и Ливане через дипломатические усилия, включая переговоры о соглашении, которое позволит людям безопасно вернуться в свои дома. Ранее стало известно о гибели лидера движения «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту. Израильская армия нанесла массированный удар по бункеру в Бейруте, используя 85 бомб весом в одну тонну каждая, целью которого был бункер, где предположительно находился лидер ливанской организации, передает НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден охарактеризовал убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы как акт справедливости. Это заявление было сделано в свете недавнего авиаудара, проведенного Израилем. «Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группа „Хезболлах“ ответственны за убийства сотен американцев за четыре десятилетия террора. Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера справедливости», — сказал Байден, его заявление приводится на сайте Белого дома. Он уточнил, что произошедшее является ответной мерой за жертвы США, Израиля и Ливана. В дополнение к этому, Байден напомнил о решении Насраллы объединить усилия с ХАМАС против Израиля, что привело к открытию так называемого «северного фронта». При этом американский лидер подчеркнул свою приверженность деэскалации текущих конфликтов в Газе и Ливане через дипломатические усилия, включая переговоры о соглашении, которое позволит людям безопасно вернуться в свои дома. Ранее стало известно о гибели лидера движения «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту. Израильская армия нанесла массированный удар по бункеру в Бейруте, используя 85 бомб весом в одну тонну каждая, целью которого был бункер, где предположительно находился лидер ливанской организации, передает НСН.