Курганские юмористы предложили переименовать Пермь в честь актрисы Шпицы

Комики курганской команды КВН «Джентльмены удачи» предложили переименовать Пермь в честь родившейся здесь актрисы театра и кино Екатерины Шпицы. По словам юмористов, новым названием прикамской столицы должно стать — Шпицбург.
«Екатерина, вы — одна из самых ярких представителей Перми. Поэтому мы предлагаем переименовать город в вашу честь. Теперь будет Шпицбург», — пошутил со сцены капитан команды Алихан Шериев.
«Джентльмены» из Курганской области после дебюта в «вышке» пробуют свои силы в Первой лиге клуба. По итогу игры команда уверенно завоевала путевку в полуфинал. Ранее на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске курганские юмористы стали обладателями малой птицы в темном.
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