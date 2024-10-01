Курганские юмористы предложили переименовать Пермь в честь актрисы Шпицы

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Екатерина Шпица вошла в состав жюри игры
Екатерина Шпица вошла в состав жюри игры Фото:

Комики курганской команды КВН «Джентльмены удачи» предложили переименовать Пермь в честь родившейся здесь актрисы театра и кино Екатерины Шпицы. По словам юмористов, новым названием прикамской столицы должно стать — Шпицбург.

«Екатерина, вы — одна из самых ярких представителей Перми. Поэтому мы предлагаем переименовать город в вашу честь. Теперь будет Шпицбург», — пошутил со сцены капитан команды Алихан Шериев.

«Джентльмены» из Курганской области после дебюта в «вышке» пробуют свои силы в Первой лиге клуба. По итогу игры команда уверенно завоевала путевку в полуфинал. Ранее на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске курганские юмористы стали обладателями малой птицы в темном. 

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Комики курганской команды КВН «Джентльмены удачи» предложили переименовать Пермь в честь родившейся здесь актрисы театра и кино Екатерины Шпицы. По словам юмористов, новым названием прикамской столицы должно стать — Шпицбург. «Екатерина, вы — одна из самых ярких представителей Перми. Поэтому мы предлагаем переименовать город в вашу честь. Теперь будет Шпицбург», — пошутил со сцены капитан команды Алихан Шериев. «Джентльмены» из Курганской области после дебюта в «вышке» пробуют свои силы в Первой лиге клуба. По итогу игры команда уверенно завоевала путевку в полуфинал. Ранее на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске курганские юмористы стали обладателями малой птицы в темном. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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