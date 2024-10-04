«Высказал все обиды Западу»: Зеленский сорвался на крик перед новым генсеком НАТО

Зеленский сорвался на крик перед генсеком НАТО из-за задержек поставок оружия

04 октября 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

Зеленский выразил разочарование тем, что поставки оружия от западных стран на Украину задерживаются Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский сорвался на крик во время первой встречи с новым Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает издание L’Express. «В запале Зеленский даже „сорвался на крик“, пока перечислял свои обиды в адрес Запада и НАТО», — передает «Царьград» сообщение издания. Там также добавили, что украинский лидер выразил недовольство тем, что страны Запада помогают Израилю в военном конфликте с Ираном, однако Киеву такая поддержка не оказывается. Также Зеленский рассказал о разочаровании в том, что западные страны задерживают поставки дальнобойных ракет для украинской армии. Возможно, украинский лидер своей эмоциональностью и критикой пытается ускорить принятие решения о разрешении бить западным оружием вглубь России, отмечает издание. Ранее Рютте заявил, что НАТО не принимает коллективного решения по снятию ограничений на удары Украины по территории РФ. По его словам, каждая страна сама определяет решение по этому вопросу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский сорвался на крик во время первой встречи с новым Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает издание L’Express. «В запале Зеленский даже „сорвался на крик“, пока перечислял свои обиды в адрес Запада и НАТО», — передает «Царьград» сообщение издания. Там также добавили, что украинский лидер выразил недовольство тем, что страны Запада помогают Израилю в военном конфликте с Ираном, однако Киеву такая поддержка не оказывается. Также Зеленский рассказал о разочаровании в том, что западные страны задерживают поставки дальнобойных ракет для украинской армии. Возможно, украинский лидер своей эмоциональностью и критикой пытается ускорить принятие решения о разрешении бить западным оружием вглубь России, отмечает издание. Ранее Рютте заявил, что НАТО не принимает коллективного решения по снятию ограничений на удары Украины по территории РФ. По его словам, каждая страна сама определяет решение по этому вопросу.