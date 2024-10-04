Дуров растрогался и рассказал, кто на самом деле стоит за созданием Telegram

Павел Дуров сделал шутливое замечание о реальном создателе мессенджера Telegram
За созданием мессенджера Telegram стоит старшая дочь предпринимателя Павла Дурова. Об этом с иронией сообщил сам Павел.
«Вот моя старшая дочь, которая дает мне инструкции по запуску Telegram летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — написал Дуров в своем telegram-канал.
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