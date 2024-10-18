Торосова освободили от должности по его просьбе
Первый заместитель экономического развития Илья Торосов освобожден от должности. Соответствующий указ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
«Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя экономического развития Российской Федерации», — сказано в распоряжении правительства РФ. Документ подписан 17 октября. Сообщается, что Торосов покинул пост по собственной инициативе.
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