Торосов покинул пост в министерстве экономразвития. Скрин

18 октября 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Торосова освободили от должности по его просьбе Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Первый заместитель экономического развития Илья Торосов освобожден от должности. Соответствующий указ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя экономического развития Российской Федерации», — сказано в распоряжении правительства РФ. Документ подписан 17 октября. Сообщается, что Торосов покинул пост по собственной инициативе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель экономического развития Илья Торосов освобожден от должности. Соответствующий указ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя экономического развития Российской Федерации», — сказано в распоряжении правительства РФ. Документ подписан 17 октября. Сообщается, что Торосов покинул пост по собственной инициативе.