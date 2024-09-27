Губернатор Балицкий: у ВСУ нет шансов прорваться на Запорожскую АЭС

27 сентября 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Губернатор Запорожской области заявил о невозможности ВСУ прорваться на АЭС Фото: Сергей Венявский © URA.RU Россия обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС, захват станции ВСУ на данный момент невозможен. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Запорожскую АЭС не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Ядерной угрозы сегодня нет», — передают слова губернатора «РИА Новости». Балицкий добавил, что ПВО обеспечивает тотальную безопасность станции. Однако, сложности могут создавать обстрелы артиллерии и украинские дроны. Ранее сообщалось, что дрон ВСУ сбросил свой боеприпас на Запорожскую атомную электростанцию, однако объекты на АЭС не получили никаких повреждений. Также в результате атаки украинского БПЛА начался пожар в жилом доме города-спутника Запорожской АЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС, захват станции ВСУ на данный момент невозможен. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Запорожскую АЭС не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Ядерной угрозы сегодня нет», — передают слова губернатора «РИА Новости». Балицкий добавил, что ПВО обеспечивает тотальную безопасность станции. Однако, сложности могут создавать обстрелы артиллерии и украинские дроны. Ранее сообщалось, что дрон ВСУ сбросил свой боеприпас на Запорожскую атомную электростанцию, однако объекты на АЭС не получили никаких повреждений. Также в результате атаки украинского БПЛА начался пожар в жилом доме города-спутника Запорожской АЭС.