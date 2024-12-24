«Молодая Гвардия», «Юнармия» и «Волонтерская Рота» объединились для подготовки к 80-летию Победы

«Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР), «Юнармия» и «Волонтерская Рота» подписали соглашение о сотрудничестве в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи. Документ включает совместные просветительские мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что это придаст новый импульс работе по воспитанию патриотизма среди молодежи.
«Это настоящие патриоты своей страны, не словом, а делом доказавшие любовь к Родине. С начала специальной военной операции мы совместными усилиями помогли тысячам жителей Новороссии, провели множество патриотических мероприятий. Подписанное соглашение придаст новый импульс работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи», — приводит слова Демдова пресс-служба «Единой России».
Участники соглашения планируют развивать краеведение, усиливать знания молодежи об истории России и ее выдающихся личностях, а также воспитывать гражданскую ответственность и патриотизм. Для детей и молодежи будут организованы мероприятия, посвященные сохранению патриотических традиций и противодействию экстремизму.
Герой России и член Высшего совета «Единой России» Владислав Головин, который является начальником главного штаба «Юнармии», подчеркнул важность патриотического воспитания в преддверии 80-летия Победы. Он отметил необходимость помнить подвиги предков.
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