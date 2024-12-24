«Молодая Гвардия», «Юнармия» и «Волонтерская Рота» объединились для подготовки к 80-летию Победы

«Молодая Гвардия», «Юнармия» и «Волонтерская Рота» готовятся к 80-летию Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписано соглашение о сотрудничестве в воспитании молодежи между «Молодой Гвардией Единой России», «Юнармией» и «Волонтёрской Ротой»
Подписано соглашение о сотрудничестве в воспитании молодежи между «Молодой Гвардией Единой России», «Юнармией» и «Волонтёрской Ротой» Фото:

«Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР), «Юнармия» и «Волонтерская Рота» подписали соглашение о сотрудничестве в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи. Документ включает совместные просветительские мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что это придаст новый импульс работе по воспитанию патриотизма среди молодежи.

«Это настоящие патриоты своей страны, не словом, а делом доказавшие любовь к Родине. С начала специальной военной операции мы совместными усилиями помогли тысячам жителей Новороссии, провели множество патриотических мероприятий. Подписанное соглашение придаст новый импульс работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи», — приводит слова Демдова пресс-служба «Единой России».

Участники соглашения планируют развивать краеведение, усиливать знания молодежи об истории России и ее выдающихся личностях, а также воспитывать гражданскую ответственность и патриотизм. Для детей и молодежи будут организованы мероприятия, посвященные сохранению патриотических традиций и противодействию экстремизму.

Герой России и член Высшего совета «Единой России» Владислав Головин, который является начальником главного штаба «Юнармии», подчеркнул важность патриотического воспитания в преддверии 80-летия Победы. Он отметил необходимость помнить подвиги предков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР), «Юнармия» и «Волонтерская Рота» подписали соглашение о сотрудничестве в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи. Документ включает совместные просветительские мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что это придаст новый импульс работе по воспитанию патриотизма среди молодежи. «Это настоящие патриоты своей страны, не словом, а делом доказавшие любовь к Родине. С начала специальной военной операции мы совместными усилиями помогли тысячам жителей Новороссии, провели множество патриотических мероприятий. Подписанное соглашение придаст новый импульс работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи», — приводит слова Демдова пресс-служба «Единой России». Участники соглашения планируют развивать краеведение, усиливать знания молодежи об истории России и ее выдающихся личностях, а также воспитывать гражданскую ответственность и патриотизм. Для детей и молодежи будут организованы мероприятия, посвященные сохранению патриотических традиций и противодействию экстремизму. Герой России и член Высшего совета «Единой России» Владислав Головин, который является начальником главного штаба «Юнармии», подчеркнул важность патриотического воспитания в преддверии 80-летия Победы. Он отметил необходимость помнить подвиги предков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...