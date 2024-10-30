Shot: звезду «Кадетства» и «Елок» разыскивают приставы

Актер сериала «Кадетство» и кинокартин «Елки» Александр Головин разыскивается приставами. Причиной недовольства московских судебных исполнителей являются многочисленные невыплаченные штрафы от ГИБДД. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Александра Головина разыскивают московские приставы. Он оказался злостным должником по штрафам от ГИБДД, которые нагонял на своем кабриолете», — сообщил telegram-канал. Там же уточнили, что уже больше года Головин игнорирует сообщения от ГИБДД. На данный момент актер должен оплатить штрафов на более чем 60 тысяч рублей.
Отмечается, что актер — любитель превысить скорость, поездить по платной дороге, оставить машину на платной парковке, не заплатив. Помимо этого Головин не пользуется ремнем безопасности и позволяет себе сидеть в телефоне за рулем. Также в 2023 году он попал в ДТП в Щукино (район Москвы).
Актер Александр Головин родился в 1989 году в Чехословакии (Чехия). Участвовал в более чем 76 проектах. Известен своими ролями в сериале «Кадетство» и фильмах «Елки».
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