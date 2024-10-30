Shot: звезду «Кадетства» и «Елок» разыскивают приставы

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Актер Александр Головин разыскивается приставами за неуплату штрафов
Актер Александр Головин разыскивается приставами за неуплату штрафов Фото:

Актер сериала «Кадетство» и кинокартин «Елки» Александр Головин разыскивается приставами. Причиной недовольства московских судебных исполнителей являются многочисленные невыплаченные штрафы от ГИБДД. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Александра Головина разыскивают московские приставы. Он оказался злостным должником по штрафам от ГИБДД, которые нагонял на своем кабриолете», — сообщил telegram-канал. Там же уточнили, что уже больше года Головин игнорирует сообщения от ГИБДД. На данный момент актер должен оплатить штрафов на более чем 60 тысяч рублей.

Отмечается, что актер — любитель превысить скорость, поездить по платной дороге, оставить машину на платной парковке, не заплатив. Помимо этого Головин не пользуется ремнем безопасности и позволяет себе сидеть в телефоне за рулем. Также в 2023 году он попал в ДТП в Щукино (район Москвы).

Актер Александр Головин родился в 1989 году в Чехословакии (Чехия). Участвовал в более чем 76 проектах. Известен своими ролями в сериале «Кадетство» и фильмах «Елки».

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Актер сериала «Кадетство» и кинокартин «Елки» Александр Головин разыскивается приставами. Причиной недовольства московских судебных исполнителей являются многочисленные невыплаченные штрафы от ГИБДД. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Александра Головина разыскивают московские приставы. Он оказался злостным должником по штрафам от ГИБДД, которые нагонял на своем кабриолете», — сообщил telegram-канал. Там же уточнили, что уже больше года Головин игнорирует сообщения от ГИБДД. На данный момент актер должен оплатить штрафов на более чем 60 тысяч рублей. Отмечается, что актер — любитель превысить скорость, поездить по платной дороге, оставить машину на платной парковке, не заплатив. Помимо этого Головин не пользуется ремнем безопасности и позволяет себе сидеть в телефоне за рулем. Также в 2023 году он попал в ДТП в Щукино (район Москвы). Актер Александр Головин родился в 1989 году в Чехословакии (Чехия). Участвовал в более чем 76 проектах. Известен своими ролями в сериале «Кадетство» и фильмах «Елки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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