Замкомандующего Ленинградским военным округом продлен арест

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Муминджанов пробудет в СИЗО еще три месяца
Муминджанов пробудет в СИЗО еще три месяца Фото:

Гарнизонный военный суд продлил арест заместителю командующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову. Об этом сообщили в суде. 

«На три месяца продлили арест замкомандующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову», — передают сообщение суда «Известия» в своем telegram-канале. Там добавили, что генерал-майора был арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Ранее суд отклонил жалобу Муминджанова, касающуюся возбуждения уголовного дела по факту получения им взятки. Действия правоохранительных органов признаны законными. Муминджанов обвиняется в том, что он получил взятку в размере свыше 20 миллионов рублей за посредничество в заключении контрактов на сумму 1,5 миллиарда рублей, предусматривающих поставку военного обмундирования.

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Гарнизонный военный суд продлил арест заместителю командующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову. Об этом сообщили в суде.  «На три месяца продлили арест замкомандующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову», — передают сообщение суда «Известия» в своем telegram-канале. Там добавили, что генерал-майора был арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере. Ранее суд отклонил жалобу Муминджанова, касающуюся возбуждения уголовного дела по факту получения им взятки. Действия правоохранительных органов признаны законными. Муминджанов обвиняется в том, что он получил взятку в размере свыше 20 миллионов рублей за посредничество в заключении контрактов на сумму 1,5 миллиарда рублей, предусматривающих поставку военного обмундирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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