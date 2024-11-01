Замкомандующего Ленинградским военным округом продлен арест

Гарнизонный военный суд продлил арест заместителю командующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову. Об этом сообщили в суде.
«На три месяца продлили арест замкомандующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову», — передают сообщение суда «Известия» в своем telegram-канале. Там добавили, что генерал-майора был арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере.
Ранее суд отклонил жалобу Муминджанова, касающуюся возбуждения уголовного дела по факту получения им взятки. Действия правоохранительных органов признаны законными. Муминджанов обвиняется в том, что он получил взятку в размере свыше 20 миллионов рублей за посредничество в заключении контрактов на сумму 1,5 миллиарда рублей, предусматривающих поставку военного обмундирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.