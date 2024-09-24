Суд отклонил жалобу замкомандующего ЛенВО на возбуждение уголовного дела

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Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении Валерия Муминджанова признано законным
Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении Валерия Муминджанова признано законным Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Гарнизонный военный суд отклонил жалобу заместителя командующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова на возбуждение уголовного дела о получении взятки. Оно признано законным.

«Жалобу… оставить без удовлетворения», — передает заявление судьи корреспондент РИА Новости. Такой ответ был дан на жалобу защиты Муминджанова, поданную согласно статье 125 Уголовно-процессуального кодекса, касающейся незаконного, по его мнению, возбуждения уголовного дела. Суд проходил в закрытом режиме.

Муминджанов обвиняется в получении взятки в размере более 20 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на поставку обмундирования на сумму 1,5 миллиарда рублей. Ранее генерал был отправлен в СИЗО до 2 ноября, несмотря на просьбу защиты о домашнем аресте. Защита запросила обжалование на его арест

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Гарнизонный военный суд отклонил жалобу заместителя командующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова на возбуждение уголовного дела о получении взятки. Оно признано законным. «Жалобу… оставить без удовлетворения», — передает заявление судьи корреспондент РИА Новости. Такой ответ был дан на жалобу защиты Муминджанова, поданную согласно статье 125 Уголовно-процессуального кодекса, касающейся незаконного, по его мнению, возбуждения уголовного дела. Суд проходил в закрытом режиме. Муминджанов обвиняется в получении взятки в размере более 20 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на поставку обмундирования на сумму 1,5 миллиарда рублей. Ранее генерал был отправлен в СИЗО до 2 ноября, несмотря на просьбу защиты о домашнем аресте. Защита запросила обжалование на его арест
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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