Суд отклонил жалобу замкомандующего ЛенВО на возбуждение уголовного дела

Гарнизонный военный суд отклонил жалобу заместителя командующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова на возбуждение уголовного дела о получении взятки. Оно признано законным.
«Жалобу… оставить без удовлетворения», — передает заявление судьи корреспондент РИА Новости. Такой ответ был дан на жалобу защиты Муминджанова, поданную согласно статье 125 Уголовно-процессуального кодекса, касающейся незаконного, по его мнению, возбуждения уголовного дела. Суд проходил в закрытом режиме.
Муминджанов обвиняется в получении взятки в размере более 20 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на поставку обмундирования на сумму 1,5 миллиарда рублей. Ранее генерал был отправлен в СИЗО до 2 ноября, несмотря на просьбу защиты о домашнем аресте. Защита запросила обжалование на его арест
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