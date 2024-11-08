ЕС потратит на подготовку ВСУ еще 409 млн евро в течение двух лет

Совет Европейского Союза продлил мандат Миссии ЕС по военной помощи Украине на два года до 15 ноября 2026 года. Для реализации миссии выделено финансирование в размере почти 409 миллионов евро.
«Сегодня Совет принял решение о продлении мандата Миссии Европейского Союза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетным ассигнованием в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года», — сообщили в пресс-службе Совета. Релиз опубликован на официальном сайте ведомства.
В рамках обновленного мандата Миссия ЕС будет также сотрудничать с НАТО и Программой НАТО по оказанию помощи и обучения в области безопасности для Украины. Это сотрудничество предполагает обмен информацией на прозрачной, взаимной и инклюзивной основе, что способствует более эффективной реализации целей миссии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о поддержке Украины со стороны европейских государств и США остается «открытым». Венгерский премьер указал, что предложенные меры не обеспечивают достаточного финансирования для Украины, а также отметил усталость западных стран от финансовых вливаний. Орбан также связал это обстоятельство с избранием Дональда Трампа президентом США. При этом он подчеркнул, что страны Европейского союза намерены продолжить работу в данном направлении.
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