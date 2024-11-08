ЕС потратит на подготовку ВСУ еще 409 млн евро в течение двух лет

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Для реализации миссии по военной помощи Киеву выделено финансирование в размере почти 409 миллионов евро
Для реализации миссии по военной помощи Киеву выделено финансирование в размере почти 409 миллионов евро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Совет Европейского Союза продлил мандат Миссии ЕС по военной помощи Украине на два года до 15 ноября 2026 года. Для реализации миссии выделено финансирование в размере почти 409 миллионов евро.

«Сегодня Совет принял решение о продлении мандата Миссии Европейского Союза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетным ассигнованием в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года», — сообщили в пресс-службе Совета. Релиз опубликован на официальном сайте ведомства.

В рамках обновленного мандата Миссия ЕС будет также сотрудничать с НАТО и Программой НАТО по оказанию помощи и обучения в области безопасности для Украины. Это сотрудничество предполагает обмен информацией на прозрачной, взаимной и инклюзивной основе, что способствует более эффективной реализации целей миссии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о поддержке Украины со стороны европейских государств и США остается «открытым». Венгерский премьер указал, что предложенные меры не обеспечивают достаточного финансирования для Украины, а также отметил усталость западных стран от финансовых вливаний. Орбан также связал это обстоятельство с избранием Дональда Трампа президентом США. При этом он подчеркнул, что страны Европейского союза намерены продолжить работу в данном направлении.

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Совет Европейского Союза продлил мандат Миссии ЕС по военной помощи Украине на два года до 15 ноября 2026 года. Для реализации миссии выделено финансирование в размере почти 409 миллионов евро. «Сегодня Совет принял решение о продлении мандата Миссии Европейского Союза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетным ассигнованием в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года», — сообщили в пресс-службе Совета. Релиз опубликован на официальном сайте ведомства. В рамках обновленного мандата Миссия ЕС будет также сотрудничать с НАТО и Программой НАТО по оказанию помощи и обучения в области безопасности для Украины. Это сотрудничество предполагает обмен информацией на прозрачной, взаимной и инклюзивной основе, что способствует более эффективной реализации целей миссии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о поддержке Украины со стороны европейских государств и США остается «открытым». Венгерский премьер указал, что предложенные меры не обеспечивают достаточного финансирования для Украины, а также отметил усталость западных стран от финансовых вливаний. Орбан также связал это обстоятельство с избранием Дональда Трампа президентом США. При этом он подчеркнул, что страны Европейского союза намерены продолжить работу в данном направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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