В украинских школах учащиеся 11-х классов получили обновленные учебные пособия по истории, в которых положительно оцениваются инициативы президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Ученикам 11 класса в конце марта стали выдавать новые учебники по истории Украины, рекомендованные Министерством образования и науки, в которых описываются, в том числе, события 2019-2024 годов», — пишет украинское издание в telegram-канале. Там добавили, что в последних разделах учебника широко используются фотографии Зеленского. Так, глава, посвященная его президентскому сроку, получила название «Реформаторская деятельность».
Кроме того, в новых учебных пособиях положительно оценивается инициатива президента Зеленского «Большая стройка». Как пишут авторы, этот проект способствовал строительству почти 14 тысяч километров новых дорог, что составляет 40% от общего количества дорог государственного значения, а также возвышению почти 500 мостов и переходов. Однако в учебнике не упоминаются коррупционные скандалы, связанные с этой программой.
Ранее стало известно, что Зеленский сумел накопить значительные средства, используя для этого методы отмывания денег. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинению в государственной измене. По его словам, денежные средства были получены в ходе реализации государственной программы «Большая стройка», в период пандемии COVID-19, а также за счет ситуации конфликта с Россией.
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