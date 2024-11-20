В Кремле заявили, что знали о тайном плане Залужного против РФ

Песков: Путин знал, что Залужный хотел подорвать «Турецкий поток»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Путин знал о попытках Киева нанести повреждения «Турецкому потоку»
Песков заявил, что Путин знал о попытках Киева нанести повреждения «Турецкому потоку» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Президент РФ Владимир Путин знает, что Украина пыталась взорвать газопровод «Турецкий поток» вместе с «Северными потоками». Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в связи со статьей в Der Spiegel, в которой говорилось о подготовке диверсии на газопроводе под командованием экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. 

«Путин знает о попытках Киева взорвать „Турецкий поток“», — заявил Песков, комментируя статью в Der Spiegel. Информацию передает ТАСС. 

По информации издания Der Spiegel, власти Германии были проинформированы о возможности саботажа газопроводов «Северные потоки», однако не предприняли соответствующих мер. В июне 2022 года немецкие чиновники получили секретное сообщение по этой теме от нидерландских спецслужб, а позже и от американских коллег. Согласно заявлениям, предполагалось, что группа из шести украинских диверсантов, которые находились под командованием Валерия Залужного, планировала арендовать судно для выполнения взрыва газопровода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин знает, что Украина пыталась взорвать газопровод «Турецкий поток» вместе с «Северными потоками». Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в связи со статьей в Der Spiegel, в которой говорилось о подготовке диверсии на газопроводе под командованием экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.  «Путин знает о попытках Киева взорвать „Турецкий поток“», — заявил Песков, комментируя статью в Der Spiegel. Информацию передает ТАСС.  По информации издания Der Spiegel, власти Германии были проинформированы о возможности саботажа газопроводов «Северные потоки», однако не предприняли соответствующих мер. В июне 2022 года немецкие чиновники получили секретное сообщение по этой теме от нидерландских спецслужб, а позже и от американских коллег. Согласно заявлениям, предполагалось, что группа из шести украинских диверсантов, которые находились под командованием Валерия Залужного, планировала арендовать судно для выполнения взрыва газопровода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...