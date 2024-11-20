В Кремле заявили, что знали о тайном плане Залужного против РФ

Президент РФ Владимир Путин знает, что Украина пыталась взорвать газопровод «Турецкий поток» вместе с «Северными потоками». Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в связи со статьей в Der Spiegel, в которой говорилось о подготовке диверсии на газопроводе под командованием экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Путин знает о попытках Киева взорвать „Турецкий поток“», — заявил Песков, комментируя статью в Der Spiegel. Информацию передает ТАСС.
По информации издания Der Spiegel, власти Германии были проинформированы о возможности саботажа газопроводов «Северные потоки», однако не предприняли соответствующих мер. В июне 2022 года немецкие чиновники получили секретное сообщение по этой теме от нидерландских спецслужб, а позже и от американских коллег. Согласно заявлениям, предполагалось, что группа из шести украинских диверсантов, которые находились под командованием Валерия Залужного, планировала арендовать судно для выполнения взрыва газопровода.
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