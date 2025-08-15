Журналисты показали, как живет российская делегация в отеле на Аляске

Life: делегацию из РФ на Аляске поселили в отель с множеством чучел животных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Журналисты отметили, что в меню отеля присутствует местная продукция
Журналисты отметили, что в меню отеля присутствует местная продукция Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Несмотря на то что выбранный отель для российской делегации отличается скромными условиями, его атмосфера хорошо передает аутентичный дух Аляски. В частности, в здании в изобилии висят чучела животных. Об этом пишет издание Life.ru.

«В лобби [отеля] не встретишь блеска и пафоса, зато здесь всюду развешены чучела диких животных, в том числе лосей и бизонов. Они придают интерьеру уникальный шарм», — говорится в публикации Life.

Также отмечается, что в ресторане при отеле отсутствуют изысканные блюда. Основу меню составляют продукты местного производства, а также представлены бургеры, сэндвичи и популярные салаты. Стоимость блюд соответствует среднему уровню цен в США. Сама гостиница расположена примерно в 15 минутах езды от стадиона в Анкоридже, где остановились российские журналисты.

Ранее корреспондент URA.RU Артур Якушко показал, как выглядит центр размещения российских журналистов в Анкоридже. В частности, он отметил медицинские кушетки для сна. Также для прессы, по его словам, была создана рабочая зона. Журналисты могли погладить одежду и воспользоваться душевыми. А вот розетки были сосредоточены в одном месте. Поскольку в США используются другие стандарты, то россияне с собой на Аляску взяли переходники.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут продлиться как минимум 6-7 часов. Также известно, что российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Ориентировочно он прилетит туда через 3,5 часа. Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несмотря на то что выбранный отель для российской делегации отличается скромными условиями, его атмосфера хорошо передает аутентичный дух Аляски. В частности, в здании в изобилии висят чучела животных. Об этом пишет издание Life.ru. «В лобби [отеля] не встретишь блеска и пафоса, зато здесь всюду развешены чучела диких животных, в том числе лосей и бизонов. Они придают интерьеру уникальный шарм», — говорится в публикации Life. Также отмечается, что в ресторане при отеле отсутствуют изысканные блюда. Основу меню составляют продукты местного производства, а также представлены бургеры, сэндвичи и популярные салаты. Стоимость блюд соответствует среднему уровню цен в США. Сама гостиница расположена примерно в 15 минутах езды от стадиона в Анкоридже, где остановились российские журналисты. Ранее корреспондент URA.RU Артур Якушко показал, как выглядит центр размещения российских журналистов в Анкоридже. В частности, он отметил медицинские кушетки для сна. Также для прессы, по его словам, была создана рабочая зона. Журналисты могли погладить одежду и воспользоваться душевыми. А вот розетки были сосредоточены в одном месте. Поскольку в США используются другие стандарты, то россияне с собой на Аляску взяли переходники. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом могут продлиться как минимум 6-7 часов. Также известно, что российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Ориентировочно он прилетит туда через 3,5 часа. Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU. В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...